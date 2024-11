Após vitória contra o Vasco, Ramón projeta Corinthians na briga por Libertadores: "Pensar grande"

O técnico Ramón Díaz, após a vitória contra o Vasco, falou da briga do Corinthians por uma vaga para a próxima Copa Libertadores. O treinador destacou o esforço dos jogadores e reconheceu que, com seis vitórias seguidas, o time se dá o direito de "pensar por coisas grandes".

"Primeiramente, temos que parabenizar a equipe. Trouxeram para o campo tudo que trabalhamos no treinamento, a pressão, a contundência... Esses últimos três jogos vão ser fundamentais. É muito importante para a gente buscar nosso objetivo, os jogadores estão se esforçando muito, com muita mentalidade. Hoje não tivemos jogadores importantes (Yuri Alberto e Memphis Depay) e a equipe manteve a nossa estrutura, com personalidade. Estamos contentes. E com respeito à reta final, vamos mentalizar, buscar os resultados. Seis vitórias seguidas nos permitiu sair da zona e pensar por coisas grandes", disse Ramón em entrevista coletiva.

Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón, reforçou o discurso do treinador. Na visão da comissão técnica, um clube do tamanho do Corinthians não pode se contentar em apenas se livrar da zona de rebaixamento.

"Quando você vem para um clube desse tamanho, não basta sair do rebaixamento. A pressão é grande mesmo saindo da zona. Nesta classe de time, com essa história, você precisa de muito mais. A gente quer colocar o Corinthians onde ele tem que estar. Falta muito, mas estamos conseguindo. É um grupo trabalhador, que sonha. Estamos no caminho certo", complementou.

Contra o Vasco, o Corinthians construiu a vantagem no primeiro tempo. Gustavo Henrique abriu o placar em cobrança de escanteio e Garro anotou duas vezes, com chutes da entrada da área. Na segunda etapa, o Vasco descontou com Puma Rodriguez.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos 47 pontos, na 9ª colocação, mesma pontuação que o Cruzeiro, que fecha o G7. O Vasco, por sua vez, ficou na 11ª posição, com 43 unidades.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado, fora de casa, contra o Criciúma.