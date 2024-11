Alisson vibra com 1ª partida como titular após lesão: "Conversamos bastante essa semana"

Alisson disputou neste sábado, contra o Atlético-MG, no Morumbis, pelo Brasileirão, sua primeira partida como titular do São Paulo após se recuperar da grave lesão no tornozelo direito. Passado o empate em 2 a 2, o volante tricolor comentou sobre o momento especial vivido neste fim de semana.

"Muito feliz por estar retornando, jogar mais de 45 minutos, conversamos bastante essa semana. Agradecer pela confiança da comissão, à preparação física, ao departamento médico, àqueles que estão diariamente conversando a respeito do meu caso", começou Alisson.

Esse foi somente o terceiro jogo de Alisson desde que voltou a ser relacionado pelo técnico Luis Zubeldía. Ele já havia sido acionado no segundo tempo contra o Athletico-PR e, mais recentemente, contra o Red Bull Bragantino. Neste sábado, porém, ele foi titular.

"Venho evoluindo, você também vai pegando ritmo jogando. Infelizmente, estamos no fim da temporada, mas espero terminar a temporada bem, independentemente de ser titular ou reserva. Estou muito feliz por estar jogando novamente e agora é desfrutar esses últimos jogos, férias, fazer algo que eu tenha que fazer para que eu possa voltar para a pré-temporada bem", completou Alisson.

O volante também saiu satisfeito com a postura de sua equipe contra o Atlético-MG. Após sofrer dois gols em menos de 20 minutos de partida, o São Paulo foi resiliente, buscou o empate e quase virou o jogo antes do intervalo. A vitória não veio, mas ao menos o Tricolor somou um ponto que o garantiu ao menos na Pré-Libertadores.

"Olha, esse grupo já demonstrou várias vezes a capacidade de reverter situações. Hoje não foi diferente. Tomamos dois gols muito rápido, isso realmente quebra qualquer sistema. O grupo teve a tranquilidade para colocar a cabeça no lugar, os pés no chão, fazer o primeiro gol, depois o empate. Tivemos chances para conseguir a virada, mas infelizmente não aconteceu. É valorizar o que o grupo fez no primeiro tempo. No segundo fica um jogo mais truncado, mas é valorizar o que nossa equipe fez, porque conseguir o empate saindo atrás por 2 a 0, contra um adversário como o Atlético-MG... temos que valorizar esse ponto que nos coloca na Libertadores", concluiu.