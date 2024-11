Zagueiro emprestado a time da Série B vive expectativa de voltar ao Corinthians em 25

Antes mesmo do final deste ano, o Corinthians pode garantir um reforço para a temporada de 2025. Trata-se de João Pedro, o Tchoca, zagueiro de 20 anos emprestado ao Ceará, que disputa a Série B do Brasileirão.

O defensor tem ganhado oportunidades no Vozão e, como apurou a reportagem, vive expectativa de retornar ao clube de origem no ano que vem. O empréstimo do jogador é válido apenas até o final da Segunda Divisão.

Aliás, Tchoca tem sido peça importante para o Ceará na reta final desta Série B. Ele foi titular nos últimos oito duelos da equipe nordestina na competição. Com sequência, ele tenta ajudar o time a subir para a elite do futebol nacional.

A tendência é que o futuro do jogador seja debatido após o encerramento da Segunda Divisão, no domingo. O garoto, então, pode voltar a integrar o elenco alvinegro.

O possível retorno do jovem foi noticiado inicialmente pela Itatiaia e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Revelado no time do Parque São Jorge, João Pedro Tchoca entra em campo neste domingo (24) para confirmar o acesso à Série A. O Ceará é o quarto colocado, com 63 pontos, e precisa de uma vitória contra o Guarani em Campinas para se garantir na Primeira Divisão.

Ele soma, ao todo, nove compromissos disputados com a camisa do Vozão. Já no Corinthians, são só dois jogos entre os profissionais.

O garoto participou da campanha de título do Corinthians na Copinha deste ano, mas teve pouco espaço no time principal. Ele foi emprestado ao Ceará justamente para adquirir mais minutos. Se voltar, o jogador irá enfrentar a concorrência de Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Gustavo Henrique, já que Caetano não deve ter o contrato renovado.