Weverton admite atuação ruim do Palmeiras e projeta 'decisão' contra o Bota

O goleiro Weverton admitiu que o Palmeiras não fez um grande jogo na vitória contra o Atlético-GO, lanterna do Brasileirão. Mas ressaltou a importância do resultado, que fez o Alviverde ultrapassar o Botafogo na tabela às vésperas da "decisão" que acontece na terça-feira (26).

O que ele disse

Era muito importante vencer hoje, era sair daqui com os três pontos. Sabemos que a gente está correndo atrás o campeonato todo, somar os três pontos hoje era fundamental, independente do resultado do Botafogo. Terça será grande jogo, campeonato não acaba hoje e terça-feira é uma grande decisão. Vamos pensar jogo a jogo, a vitória do Bahia era importante, do Atlético-GO também. Não fizemos grande jogo, mas fizemos o que era preciso. Agora é descansar, recuperar, todo mundo cansado, o campo castigado pela chuva. Weverton, em entrevista ao Premiere.

"Independente do resultado [do Botafogo], vamos entrar como sempre entramos, como uma decisão. Há 11 ou 12 jogos estamos batendo nesta tecla. Contra o Botafogo é mais uma grande decisão, os dois times que estão brigando. É descansar todo mundo. Passou a vitória hoje, passou tudo o que aconteceu. É pensar no Botafogo, descansar bem, ver o que o Botafogo tem de bom e podemos explorar, que a gente possa fazer um grande jogo", acrescentou.

O que aconteceu

Palmeiras é o novo líder do Brasileirão. O Alviverde venceu o Atlético-GO por 1 a 0, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e contou com um empate do Botafogo em casa contra o Vitória para assumir a liderança — ambas equipe tem 70 pontos, mas a equipe de Abel Ferreira leva a vantagem no número de vitórias (21 contra 20).

Time sofreu muito com o gramado. Choveu muito em Goiânia antes da bola rolar, e o Palmeiras sofreu para trocar passes em velocidade no ataque. O segundo tempo foi muito burocrático, e praticamente sem grandes chances.

Próximo jogo é "final antecipada" do Brasileirão. Palmeiras e Botafogo se enfrentam terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.