Vitão: Palmeiras não é o melhor time do Brasil, mas é o mais confiável

Apesar de não apresentar o melhor futebol do país, o Palmeiras é a equipe mais confiável, opinou Vitor Guedes no Fim de Papo, neste sábado (23).

O colunista avaliou que a equipe alviverde está acostumada a vencer, devido ao histórico recente de conquistas.

O Palmeiras não é o melhor futebol do Brasil, mas é o time mais confiável. Você se acostumar a vencer e se acostuma a perder. [....] Fosse o contrário, era capaz de o Palmeiras ir ao Nilton Santos e dar a volta por cima, porque tem o histórico recente de conquistas.

Vitor Guedes

'Bipipocada do Botafogo. O Brasileirão acabou', dispara Vitão

O empate do Botafogo e a vitória do Palmeiras, que, combinados, deram a liderança do Brasileirão ao time alviverde, são resultados que marcam o fim do torneio, opinou Vitor Guedes.

Para mim, é uma pipocada absurda. Depois de empatar com Criciúma em casa, de empatar com Cuiabá, [contra o Vitória] era um jogo para ganhar. [...] Para mim, o campeonato acabou hoje. Parabéns aos meus amigos palmeirenses. [...] É uma pipocada histórica do Botafogo, uma 'bipipocada'.

Vitor Guedes

Em outro time, jogadores do Botafogo já seriam campeões, diz Renan

O ambiente de pressão do Botafogo é prejudicial para os jogadores na briga pelo título, opinou Renan Teixeira.

Eu acredito na questão da atmosfera, da camisa. Esses mesmos jogadores, que são excelentes, de uma grande janela de meio de ano do Botafogo, com outra camisa, já teriam sido campeões.

Renan Teixeira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

Assista ao Fim de Papo na íntegra