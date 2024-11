Veja o que o Palmeiras precisa para assumir a liderança do Brasileirão neste sábado

OPalmeiras enfrenta o Atlético-GO neste sábado, fora de casa, às 19h30 (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e tem a chance de assumir a liderança da competição.

O Palmeiras é o vice-líder, com 67 pontos, dois atrás do Botafogo. Com esse cenário, o Alviverde depende apenas de si mesmo para conquistar o sonhado tricampeonato. As equipes ainda se enfrentam em confronto direto, no Allianz Parque, na próxima terça-feira (26)

Na última rodada, o Palmerias venceu o Bahia, por 2 a 1, na Fonte Nova, com gols de Raphael Veiga e Flaco López. Enquanto o Botafogo empatou sem gols com o Atlético-MG, na Arena Independência.

Para assumir a liderança do Brasileirão, o Palmeiras precisa da vitória em Goiânia, além de um tropeço do Botafogo. Se o Alviverde conquistar mais três pontos, chega a 70. Nesse cenário, caso o Glorioso perca, fica com 69 e cai para segundo lugar. Já em caso de empate, o time carioca fica também com 70, mas atrás em número de vitórias.

Palmeiras e Botafogo entrarão em campo ao mesmo tempo. Enquanto o Palmeiras duela com o Atlético-GO, o time comandado por Artur Jorge joga contra o Vitória, no Nilton Santos.

Nesta edição do Brasileirão, o Botafogo ocupa a liderança de forma consecutiva desde a 25ª rodada. O Palmeiras, por sua vez, não terminou nenhuma rodada na ponta da tabela. Em 2023, o Alviverde foi campeão e só assumiu a liderança na 34ª rodada.