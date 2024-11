STU define finalistas do skate park e street feminino neste sábado

As semifinais do STU Super Finals, que devem definir os melhores skatistas do Brasil entre homens e mulheres, e nas categorias park e street começaram neste sábado (23), no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, e já tiveram alguns finalistas definidos para a disputa deste domingo.

O que aconteceu

As primeiras definições de finalistas do STU Super Finals aconteceram na manhã deste sábado, nas categorias femininas do skate park e do skate street;

Na categoria do skate street, foram definidas as seis skatistas finalistas, e devem ser Maria Rocha, líder do ranking, seguida por Isabelly Avila, Maria Almeida, Carla Karolina, Kemily Suiara e Rafaela Murbach, que disputam o título neste domingo;

Já na categoria do skate park, as seis finalistas que disputarão o título brasileiro serão Isadora Pacheco, líder do ranking, que é seguida por Marina Lima, Manuela Tomiake, Fernanda Tonissi, Helena Laurino e Fernanda Galdino;

Na categoria paraskate park, adaptada para pessoas com deficiência, o grande campeão foi Vini Sardi, conquistando uma nota de 84.50. A final do paraskate categoria street ocorre neste domingo (24).

Foram definidos os finalistas do skate street masculino. Ivan Monteiro, Vitor Genghini, Marcelo Batista, Gabryel Aguilar, Sebastian Simonetto e Ismael Henrique se classificaram para a final neste domingo.

Já no skate park masculino, os classificados para a final de domingo foram: Kalai Konig, Victor Ikeda, Dan Sabino, Augusto Akio, Luiz Franciscos e Mateus Guerreiro. O skatista PPedro Barros, fera da modalidade, não fez boas manobras e ficou em 4º lugar na terceira bateria, conseguindo apenas 30.67 e ficando fora da final que ocorre neste domingo.