Sport x Santos: informações e prováveis escalações do jogo da Série B

O Santos visita o Sport neste domingo, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Ilha do Retiro, em Recife (PE), a partir das 18h30 (de Brasília).

O Peixe entra em campo apenas para cumprir tabela. A equipe, que já garantiu o acesso e o título do torneio, está na liderança da tabela, com 68 pontos.

O clube será dirigido por Leandro Zago, do sub-20. O interino assume o posto de Fábio Carille, que foi demitido na última segunda-feira.

"Eu penso que a grande inspiração que temos todos os dias é a de vestir a camisa do Santos. Não tem como a gente imaginar um outro cenário que não seja de representar bem essa camisa quando pisamos dentro do campo. Isso não tem nem que ser discutido. Nunca posso imaginar que vamos entrar em campo não valendo alguma coisa", disse Zago.

"Vale muito para a carreira de todos eles, que estão representando um gigante. Então a nossa ideia durante a semana foi fazer muitas atividades competitivas para justamente extrair isso deles e avaliar essa ambição. Tivemos uma resposta muito boa", completou.

O treinador não poderá contar com nove jogadores. O volante João Schmidt teve entorse no tornozelo direito na derrota de 2 a 0 para o CRB. O meia Giuliano está com uma contusão intercostal. O lateral esquerdo Escobar teve contusão na parte interna do joelho esquerdo. O zagueiro Gil está com dores na lombar.

No ataque, Willian Bigode sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Guilherme apresentou mialgia na região posterior da coxa direita, por esforço, e será poupado. Já Furch está com lombalgia.

Além deles, o zagueiro Jair e o meia Serginho seguem tratando na fisioterapia e não podem viajar.

Já o atacante Yusupha Njie, com uma dor muscular no quadril, e o meia-atacante Billy Arce, com quadro de mialgia no posterior de coxa direita, ainda são dúvidas.

Do outro lado, o Sport busca uma vaga na elite do futebol brasileiro. O time está na quinta colocação, com 63 pontos, assim como o Ceará, que está em quarto. O Leão precisa vencer e torcer por um tropeço de Ceará ou Novorizontino (terceiro, com 64) ou Mirassol (segundo, com 64).

Com a necessidade da vitória, a diretoria do clube decidiu pagar a multa e vai escalar Lucas Lima. O meia está emprestado pelo Santos.

FICHA TÉCNICA



SPORT X SANTOS

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)



Data: 24 de novembro de 2024, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA) RJ



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA) RJ e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (AB) RJ



VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA) RS

SPORT: Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe, Fabrício Domínguez e Lucas Lima; Titi Ortíz, Gustavo Coutinho (Wellington Silva) e Chrystian Barletta.



Técnico: Pepa

SANTOS: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Luan Peres e Souza; Rincón, Sandry e Diego Pituca; Otero, Wendel Silva e Miguelito



Técnico: Leandro Zago (interino)