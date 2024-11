Sem Murilo e com volta de Estêvão, Palmeiras está definido para enfrentar o Atlético-GO; veja escalações

O Palmeiras está escalado para o jogo deste sábado-feira, contra o Atlético-GO, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO).

Para este duelo, o técnico Abel Ferreira não conta com o zagueiro Murilo, com dores nas coxas. A zaga será formada, portanto, por Gustavo Gómez e Vitor Reis. Por outro lado, o Verdão tem os retornos dos suspensos Mayke, Richard Ríos e Estêvão. Os dois últimos iniciam como titulares.

A escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony.

O duelo deste sábado é de grande importância para o time palmeirense. Se vencer, o Alviverde tem chances de assumir a ponta da tabela. O Verdão tem 67 pontos e está em segundo lugar, a dois de distância do Botafogo, que enfrenta o Vitória, no Nilton Santos, também às 19h30.

Além de Murilo, os desfalques do Palmeiras são o atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e o lateral-esquerdo Piquerez (transição física). O auxiliar técnico João Martins também é ausência pois cumpre suspensão.

Do outro lado, o Atlético-GO, comandado pelo técnico Anderson Gomes, vai a campo com: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Roni, Gabriel Baralhas e Alejo Cruz; Rhaldney, Jan Hurtado e Luiz Fernando.

A equipe goianiense é o lanterna do Brasileirão, com apenas 26 pontos somados e está virtualmente rebaixada. Com 12 pontos em disputa, só pode chegar a 38, que é a pontuação do Juventude, primeiro time fora da zona do rebaixamento O Criciúma, primeira equipe do Z4, tem 37.