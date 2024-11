São Paulo segue sem Calleri para enfrentar o Atlético-MG; veja escalações

O São Paulo está escalado para o jogo contra o Atlético-MG, neste sábado (23), no MorumBIS, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Zubeldía definiu o Tricolor com: Rafael; Rafinha, Alan Franco, Ruan; Igor Vinicius, Alisson, Luiz Gustavo, Lucas; Luciano, Ferreirinha, André Silva.

Assim como no último jogo do São Paulo, Calleri é desfalque e dá lugar a André Silva. O atacante sentiu dores musculares e não aparece nem no banco de reservas.

🇾🇪 O Tricolor está no escalado!



⚽️ São Paulo x Atlético-MG

🏟 MorumBIS

⏰ 21h30

🏆 Brasileirão (35ª rodada)



📺 Sportv e Premiere

🎙 SPFC Play#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/L9CMv1hsCD -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 23, 2024

Gabriel Milito escalou o Galo com: Everson; Saravia, Lyanco, Battaglia, Alonso; Franco, Fausto Vera, Igor Gomes; Bernard, Paulinho, Hulk.