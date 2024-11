São Paulo leva gol-relâmpago, mas empata com Atlético-MG em jogo frenético

O São Paulo empatou com o Atlético-MG por 2 a 2 neste sábado (23), no MorumBIS, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Paulinho fez dois para o Galo, e o São Paulo empatou com Fausto Vera (contra) e André Silva. O jogo teve o gol mais rápido desta edição do Brasileiro, marcado aos 36 segundos.

O São Paulo segue na 6ª posição com 59 pontos. O Atlético é o 10º, com 44.

Na sequência do Brasileiro, o Galo enfrenta o Juventude na próxima terça (26). O São Paulo joga somente no próximo domingo (1) contra o Grêmio.

Como foi o jogo

Galo já larga em vantagem. Após pressão na saída de bola tricolor, o placar foi aberto pelo time visitante antes do primeiro minuto de jogo. Luciano deu passe na fogueira para Alisson, e Paulinho agiu rápido para armar o ataque com Igor Gomes e Hulk. Rafael evitou a primeira finalização, mas no rebote, Paulinho marcou. O VAR entrou em ação e se prolongou na busca por um possível impedimento, mas o lance foi validado.

Mais dois gols em cinco minutos. Paulinho contou com assistência de Hulk na cobrança de falta para fazer o segundo do Galo. O drama vivido pela equipe mandante durou apenas alguns minutos, já que Fausto Vera acabou fazendo contra e deixou o São Paulo de volta no jogo.

Empate nos acréscimos. O São Paulo foi para o intervalo com tudo igual no placar graças a Lucas Moura, que deixou André Silva na cara do gol para finalizar no canto. O atacante tem sido titular na ausência de Calleri, que se recupera de dores musculares, e marcou após mandar uma na trave. A virada quase aconteceu com Luiz Gustavo, mas a bola explodiu na trave de novo.

Segundo tempo esfria e traz notícia ruim para o Galo. Se a primeira metade foi repleta de gols e reviravoltas, a parte final ficou devendo emoção. Zaracho, que saiu do banco para substituir Bernard, sentiu uma lesão muscular em uma arrancada e precisou sair de maca. O jogador deixou o gramado chorando e deve ser desfalque na final da Libertadores.

Lances de destaque

0x1. Gol relâmpago aos 36 segundos de jogo! Hulk finalizou firme após passe de Paulinho, mas Rafael espalmou e a bola tocou no travessão. Na sobra, Paulinho colocou dentro do gol.

0x2. Em cobrança de falta de Hulk, Paulinho subiu mais do que a zaga e testou firme em direção ao gol. Bola no ângulo e vantagem ampliada no MorumBIS.

1x2. Igor Vinicius cruzou na área, a bola passou por Hulk e Fausto Vera tentou desviar de cabeça, mandando contra o próprio gol.

2x2. Lucas Moura, livre de marcação, armou ataque com espaço para achar André Silva. O cruzamento foi na medida e o atacante chutou de canhota longe do alcance de Éverson.

Ficha Técnica

São Paulo 2 x 2 Atlético-MG

Campeonato Brasileiro -- 35ª rodada

Data: 23 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio MorumBIS, em São Paulo

Arbitragem: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Henrique Neu Ribeiro

Cartões amarelos: Zubeldía, Luciano, Ruan Tressoldi, Igor Vinicius (SAO); Saravia, Lyanco, Gabriel Milito, Paulo Vitor (CAM)

Gols: Paulinho (1'/1ºT e 18'/1ºT), Fausto Vera (contra, 23'/1ºT), André Silva (46'/1ºT)

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Rafinha (Patryck); Luiz Gustavo e Alisson (Marcos Antônio); Lucas, Luciano (Welington Rato) e Ferreira (William); André Silva (Michel Araújo). Técnico: Luis Zubeldía.

Atlético: Éverson; Saravia, Lyanco, Battaglia e Júnior Alonso; Alan Franco, Fausto Vera, Igor Gomes (Paulo Vitor) e Bernard (Zaracho) (Otávio); Paulinho (Deyverson) e Hulk (Vargas). Técnico: Gabriel Milito.