São Paulo empata com Atlético-MG no Morumbis e confirma vaga na Libertadores

O São Paulo, enfim, confirmou sua presença na próxima edição da Copa Libertadores. Neste sábado, o Tricolor empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG, no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, resultado suficiente para que Lucas e companhia conquistassem a classificação para o torneio continental. O Galo saiu na frente com dois gols de Paulinho. Fausto Vera, contra, e André Silva igualaram o placar para os donos da casa.

Com o empate deste sábado, o São Paulo somou mais um ponto na tabela, indo a 59. Com isso, o time não possui mais chances matemáticas de perder a sexta colocação, posto que, por enquanto, lhe dá a vaga à Pré-Libertadores.

Se o Botafogo for campeão do torneio continental no próximo sábado diante do Atlético-MG, mais uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores se abrirá via Campeonato Brasileiro, e o São Paulo seria o time beneficiado.

O São Paulo volta a entrar em campo somente no dia 1 de dezembro, quando encara o Grêmio, em Porto Alegre, às 16h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético-MG terá pela frente o Juventude, na Arena MRV, na próxima terça-feira, às 21h30.

Galo tem início avassalador

O Atlético-MG precisou de somente 37 segundos para abrir o placar no Morumbis. Hulk soltou a bomba da entrada da área e carimbou o travessão. No rebote, Paulinho completou para o fundo das redes. Inicialmente o árbitro assistente marcou impedimento do atacante do Galo, mas, após revisão do VAR, o lance foi validado.

Mais tarde, aos 18, Paulinho ampliou para o Atlético-MG. O camisa 10 apareceu no primeiro pau e completou de cabeça a cobrança de falta de Hulk, mandando no cantinho, sem chances para o goleiro Rafael, que sequer saiu na foto.

São Paulo reage com gol contra

O São Paulo conseguiu descontar, mas não por méritos próprios. Aos 24 minutos, Igor Vinícius cobrou escanteio à meia altura, a bola passou por todo mundo e Fausto Vera, ao tentar afastar de cabeça, acabou jogando contra o próprio gol, estufando as redes a favor do São Paulo.

A partir de então o Tricolor passou a ocupar com mais frequência o campo de ataque e simplesmente não deixou o Atlético-MG jogar. Aos 33, Igor Vinícius levantou na área e André Silva completou de primeira, no cantinho, carimbando a trave do goleiro Everson.

Empate nos acréscimos

Depois de tanto sufocar o rival, o São Paulo acabou sendo premiado com o empate nos acréscimos do primeiro tempo, mais precisamente aos 46 minutos. Lucas recebeu pela direita, ergueu a cabeça e fez um lindo passe rasteiro que cruzou a defesa do Atlético-MG até chegar em André Silva, que completou de primeira para o fundo das redes, empatando a partida pouco antes do intervalo.

E ainda teve tempo de Luiz Gustavo ficar com o grito de gol entalado na garganta aos 50 minutos, quando recebeu de Lucas na entrada da área, de costas para o gol e girou já batendo forte, contando ainda com o desvio da zaga antes de ver a bola explodir no travessão.

Segundo tempo

No segundo tempo, São Paulo e Atlético-MG adotaram uma postura mais cautelosa. Ciente de que não poderia colocar tudo a perder, as duas equipes evitaram se expor e correr riscos de sofrer mais um gol, o que poderia definir o resultado no Morumbis.

A primeira boa chance do São Paulo na etapa complementar aconteceu somente aos 20 minutos, quando André Silva recebeu de Lucas dentro da área e bateu rasteiro, mas Everson fez a defesa sem grandes problemas.

O técnico Luis Zubeldía ainda tentou, através das substituições, tornar o time do São Paulo mais agressivo, mas seus jogadores não foram capazes de quebrar o sistema defensivo do Atlético-MG, se conformando com mais um empate neste Campeonato Brasileiro, mas que foi suficiente para confirmar sua presença na próxima edição da Libertadores.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 2 X 2 ATLÉTICO-MG

Local: Morumbis, em São Paulo



Data: 23 de novembro de 2024, sábado



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Thiago Correa Farinha (RJ) e Henrique Neu Ribeiro (SC)



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)



Público: 36.783 torcedores



Renda: 2.100.000,00

Gols: Hulk, ao 1 do 1ºT, Paulinho, aos 18 do 1ºT (Atlético-MG); Fausto Vera [contra], aos 24 do 1ºT, André Silva, aos 46 do 1ºT (São Paulo)



Cartões amarelos: Luis Zubeldía, Luciano, Ruan Tressoldi, Igor Vinícius (São Paulo); Saravia, Lyanco, Paulo Vitor (Atlético-MG)



Cartões vermelhos: Mariano (Atlético-MG)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Ruan Tressoldi e Rafinha (Rodrigo Nestor); Luiz Gustavo, Alisson (Marcos Antônio) e Luciano (Wellington Rato); Lucas, Ferreira (William) e André Silva (Michel Araújo).



Técnico: Luis Zubeldía.

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Lyanco, Battaglia e Júnior Alonso; Alan Franco, Fausto Vera e Igor Gomes (Paulo Vitor) e Bernard (Zaracho) (Otávio); Paulinho (Deyverson) e Hulk (Vargas).



Técnico: Gabriel Milito.