São Paulo busca vencer Atlético-MG após nove jogos; relembre a última vitória

Na noite deste sábado, às 21h30 (de Brasília), São Paulo e Atlético-MG duelam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Tricolor paulista busca, neste confronto, derrubar uma marca negativa contra o Galo: são nove jogos sem vitórias.

A última vitória do São Paulo contra a equipe mineira aconteceu no dia 16 de dezembro de 2020. Na ocasião, os times se enfrentaram pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro daquela temporada, afetada por conta da pandemia do coronavírus.

A partida, que foi disputada no Morumbis, acabou em 3 a 0 para o Tricolor. Os gols dos paulistas foram marcados por Igor Gomes, no primeiro tempo, Gabriel Sara e Jonas Toró, na etapa complementar.

A vitória fez com que o São Paulo abrisse sete pontos na liderança do Brasileirão, porém, após queda de desempenho e sequência de resultados negativos, o time treinado por Fernando Diniz terminou na quarta posição. O Flamengo sagrou-se campeão.

Desde então, São Paulo e Atlético-MG duelaram em mais nove oportunidades. São cinco vitórias do Galo, além de quatro empates. O clube mineiro, aliás, foi o responsável por eliminar o Tricolor na Copa do Brasil desta temporada. O confronto foi válido pelas quartas de final e o Alvinegro levou a melhor por 1 a 0 no placar agregado.

O São Paulo é o atual sexto colocado do Campeonato Brasileiro e visa entrar no G5 da competição para conseguir se classificar diretamente à fase de grupos da Copa Libertadores. Caso o Botafogo seja campeão do torneio, o Tricolor paulista atingirá o objetivo mesmo se terminar a temporada na posição que ocupa atualmente na tabela.

O Atlético-MG, por sua vez, enfrentará o São Paulo faltando exatamente uma semana para a final da Libertadores. Por isso, há a possibilidade de o Galo preservar alguns nomes a fim de evitar qualquer risco de lesão a poucos dias do "jogo do ano".