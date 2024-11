Santos deve disputar o Paulistão na Vila, mas planeja mandar jogos na capital

O Santos ainda deve atuar na Vila Viva Sorte no Campeonato Paulista de 2025. Existia a expectativa do estádio já estar interditado para obras, mas as tratativas com a WTorre estão atrasando e o contrato ainda nem sequer foi assinado.

O Peixe alegou que algumas informações técnicas e financeiras importantes estão pendentes, impedindo a finalização dos trabalhos e assinatura dos documentos. Para começar a reforma, o clube ainda conta com o dinheiro das pré-vendas de cadeiras cativas e camarotes, que só ocorrerão a partir do formalização do contrato.

Atrelado a isso, o Alvinegro Praiano aguarda a finalização das obras do Pacaembu para, de fato, fechar o Urbano Caldeira. O estádio já vem recebendo alguns testes, mas ainda não tem data certa para reabrir.

Em 2025, o Campeonato Paulista foi antecipado para o dia 15 de janeiro. Ou seja, faltam menos de dois meses para o início do torneio. São exatamente 53 dias.

Assim, é muito provável que o Santos jogue na Vila Belmiro no Estadual. O clube, contudo, planeja mandar algumas partidas na capital paulista, assim como foi em 2024.

"Mesmo que a gente não tenha ainda o início das obras, a chance também é grande para que o Santos mande alguns jogos em São Paulo. Até pelo prazo de comercialização de cadeiras e camarotes da nova arena, creio que o Santos ainda disputará o Campeonato Paulista na Vila Belmiro. Mas, para 2025, a tendência é de que o Santos faça opção de jogar algumas partidas ou até que o Pacaembu seja a sede da casa dos Santos", disse o presidente Marcelo Teixeira recentemente.

O Peixe mandou dois jogos em São Paulo ao longo deste ano. O time recebeu o São Bernardo no estádio do Morumbis e enfrentou o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, pela semifinal do Paulistão.

Ambas as partidas levaram inúmeros torcedores aos estádios e encheram os cofres do Santos. O clube tentou mandar outras partidas para São Paulo, mas, enfrentou problemas e não teve sucesso.