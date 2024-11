Reforço que menos jogou soma 80 minutos e luta por adaptação no São Paulo

O argentino Santi Longo vem passando por um período de adaptação ao Brasil, e por isso vem atuando tão pouco pelo São Paulo.

Internamente, o nível do jogador nos treinamentos é bem visto. A ausência de minutos se dá mais por uma questão de adaptação ao que a comissão técnica pede e ao ritmo do futebol brasileiro.

Aos 26 anos e tendo jogado a vida toda no Belgrano (ARG), Longo vem passando por um período de ajustes, segundo o auxiliar técnico Maxi Cuberas, que concedeu entrevista no lugar do suspenso Zubeldía no último jogo.

Não dependemos de um jogo só para ver os jogadores, vemos no dia a dia. Santiago chegou há pouco e consideramos que há um tempo de adaptação, sobretudo para estrangeiros. Em definitivo, tomamos as decisões que achamos melhores para a equipe. Se nos encontramos nessa situação a quatro partidas do fim e com boas chances de Libertadores, creio que é positiva nossa análise. É um grupo grande, com bons jogadores. Todos podem entrar, sair, ir ao banco. Estão no São Paulo, são bons e estão preparados para essa situação.

O processo é entendido como normal e foi vivenciado por todos os reforços, cada um levando um tempo distinto para se adaptar. Longo está bem inserido no grupo, dialóga bem com o elenco e tem amizade com Galoppo.

Ele jogou apenas 80 minutos pelo São Paulo. O argentino foi o reforço da última janela que menos atuou: Marcos Antônio tem 730 minutos, Ruan soma 450, e Jamal, 215.

O argentino foi titular contra o Cruzeiro no dia 15 de setembro, depois só entrou no fim do duelo contra o Vasco, em 16 de outubro. Ele não atua pela equipe há mais de um mês.

Longo é o segundo jogador do São Paulo com menos minutos em campo na temporada. Ele ganha apenas do jovem Henrique Carmo, que fez sua estreia profissional atuando 12 minutos.

O argentino é opção para um setor que já esteve mais carente, mas agora já teve a volta de Alisson e conta com Pablo Maia, em processo de recuperação. Além da dupla considerada titular, jogadores como Luiz Gustavo, Bobadilla, Marcos Antônio e até Liziero estão à frente de Longo.