Barcelona leva empate do Celta e vê vantagem na liderança do Espanhol diminuir

O Barcelona empatou com o Celta de Vigo por 2 a 2 na tarde deste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado no Estádio de Balaídos, que contou com gol do brasileiro Raphinha, o Barça viu a vantagem na liderança de La Liga diminuir.

A equipe de Hansi Flick abriu o placar aos 14 minutos. Raphinha recebeu lançamento em profundidade, fintou a marcação adversária e deslocou o goleiro Guaita para ir às redes.

O segundo tento do Barça foi de Lewandowski, aos 15 minutos da segunda etapa. O polonês recebeu passe de Raphinha, venceu divididas contra a defesa e teve categoria para estufar a rede adversária.

Os mandantes igualaram o duelo a partir dos 37 minutos da etapa final. O volante Marc Casadó foi expulso após receber segundo cartão amarelo e deixou o Barça com um a menos. Logo em seguida, em curto intervalo, o Celta marcou com Alfon González e Hugo Álvarez, frustrando o plano catalão.

Com o empate, o Barça chegou aos 34 pontos, ficando cinco unidades à frente o Atlético de Madrid, segundo colocado do Espanhol. Já o Celta ficou na 11ª colocação, com 18.

Na próxima rodada do Espanhol, o Barcelona receberá o Las Palmas no dia 30 (sábado). Já o Celta visitará o Espanyol no mesmo dia.

Antes de jogar pela liga nacional, o Barça vai receber o Brest na próxima terça-feira, pela Liga dos Campeões.

Veja outros resultados da rodada do Campeonato Espanhol:

Valencia 4 x 2 Real Betis

Atlético de Madrid 2 x 1 Alavés

Girona 4 x 1 Espanyol

Las Palmas 2 x 3 Mallorca