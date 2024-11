Racing x Cruzeiro: onde assistir e horário da final da Copa Sul-Americana

Racing e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (23), às 17h (de Brasília), em jogo válido pela final da Copa Sul-Americana. O confronto que vale a taça será no estádio La Olla, no Paraguai.

O duelo será transmitido pelos canais SBT e ESPN, além do streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

O Cruzeiro venceu Boca Juniors, Libertad e Lanús para chegar na finalíssima. Contra o último, na semifinal, empatou por 1 a 1 no duelo que aconteceu no Mineirão e venceu o adversário por 1 a 0 no confronto na Argentina, com gol de Kaio Jorge.

O Racing bateu o Huachipato em agregado de 8 a 1, além de vencer os brasileiros Athletico e Corinthians na fase mata-mata. Na semifinal, contra o alvinegro paulista, empatou por 2 a 2 no duelo que aconteceu no Brasil. Na Argentina, Yuri Alberto abriu o placar, mas Quintero virou o jogo e levou a equipe à final do torneio.

Racing x Cruzeiro -- Final da Copa Sul-Americana

Data e hora: 23 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio General Pablo Rojas - La Olla - Assunção, Paraguai

Onde assistir: SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)