Polícia espanhola detém 3 torcedores do Real por ofensas racistas a Yamal

Durante o clássico entre Real Madrid e Barcelona do dia 26 de outubro, vencido pelo Barça por 4 a 0, no Santiago Bernabéu, alguns torcedores madridistas foram flagrados proferindo ofensas raciais ao atacante espanhol Lamine Yamal e ao brasileiro Raphinha.

O que aconteceu

A Polícia Nacional da Espanha prendeu três pessoas dentre os acusados de proferir insultos racistas no estádio; Dentre eles, dois homens adultos e um menor de idade, que não tiveram suas identidades reveladas;

Segundo a polícia, o fato aconteceu durante a comemoração de um dos gols do Barcelona, em que Yamal e Raphinha comemoravam, e foram vítimas de ofensas racistas, por meio de xingamentos e de 'imitações simiescas', como descreveu a autoridade policial.

A polícia ressaltou em nota, que a prisão ocorreu após denúncias feitas pela Liga Espanhola, e pelos clubes, tanto Real Madrid, como Barcelona, que colaboraram com a autoridade policial.

A nota acrescentou que "após visualização exaustiva" das imagens, os investigadores conseguiram localizar a área exata do estádio onde se encontravam esses indivíduos, tomando as providências necessárias para conseguir sua identificação", completou.

O presidente de LaLiga, Javier Tebas, se manifestou sobre as detenções dos torcedores, celebrando a decisão policial e dizendo em suas redes sociais que "Para alguns que estavam nervosos, as coisas têm o seu tempo, vamos acabar com os gritos de ódio nos estádios e fora deles", citou.

"Em consequência das denúncias da LaLiga sobre insultos racistas durante o Clássico, a Polícia Nacional deteve três pessoas por atentarem à dignidade e à integridade moral de dois jogadores de futebol";

LaLiga, em nota oficial

"LaLiga forneceu gravações fornecidas pelos operadores e um relatório especialista em leitura labial para verificar se os agora detidos proferiram insultos racistas que foram tornados públicos através das redes sociais e da mídia. Em LaLiga, continuamos a lutar incansavelmente para acabar com o racismo dentro e fora do futebol".

LaLiga, em nota oficial