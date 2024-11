Palmeiras sofreu contra Vitória e torce para Botafogo sentir mesmo 'veneno'

O Vitória é o 12º colocado do Brasileirão com 41 pontos e só respirou na luta contra o rebaixamento nas últimas cinco rodadas, mas pode ter um papel decisivo na disputa entre Botafogo e Palmeiras para saber quem fica com título deste ano.

O que aconteceu

O time comandado por Thiago Carpini, ex-São Paulo e Água Santa, é o adversário do Botafogo neste sábado (23), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, e contará com a torcida do Palmeiras — que enfrenta o Atlético-GO no mesmo horário em Goiânia.

Vitória é o único time que venceu o Palmeiras no Allianz Parque pelo Brasileirão deste ano, e agora o Alviverde torce para o Botafogo "sentir do mesmo veneno" jogando em casa. O Alviverde tem três derrotas como mandante (Athletico-PR, Inter e Vitória), mas os outros dois jogos ocorreram na Arena Barueri.

Jogo do Palmeiras contra o Vitória no Allianz foi um fiasco total para Abel Ferreira. O Alviverde recebeu o adversário no dia 27 de julho, às vésperas dos duelos eliminatórios contra Flamengo (Copa do Brasil) e Botafogo (Copa Libertadores), e o técnico português optou por todos os seus titulares — menos Estêvão, que voltava de lesão. A joia palmeirense sentiu uma nova lesão, perdeu os duelos contra o Fla, não estava 100% contra o Botafogo, e para completar o Palmeiras perdeu por 2 a 0 para o Vitória.

Vitória tem sequência positiva no Brasileirão e é um dos melhores visitantes da competição. Nos últimos cinco jogos, a equipe baiana venceu RB Bragantino, Fluminense, Athletico-PR, e Criciúma — a única derrota nessa sequência foi contra o Corinthians.

O time de Carpini é o 7º melhor visitante do Brasileirão: são 17 jogos longe do Barradão com cinco vitórias, três empates e nove derrotas (um aproveitamento de 35,29%). Só fica atrás das equipes que estão no G6 na estatística.

Hoje, o Palmeiras tem 67 pontos e o Botafogo tem 69. Um triunfo alviverde contra o Vitória é a diferença para a liderança, e agora é a vez do Botafogo de não sofrer o revés contra o mesmo adversário.

Palmeiras tem duelo mais acessível na rodada

Raphael Veiga, do Palmeiras, comemora gol contra o Bahia pelo Brasileirão Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O Atlético-GO, adversário do Palmeiras neste fim de semana, já jogou a toalha no Brasileirão deste ano. O próprio presidente do clube admitiu no mês passado que o clube já caiu para a Série B.

O Atlético-GO já começou 2025. O Atlético-GO já caiu. Não adianta iludir.

Adson Batista, presidente do Atlético-GO

A equipe tem apenas 26 pontos em 34 jogos, e é o lanterna do Brasileirão.

Já o Vitória, adversário do Botafogo, sonha em chegar aos 45 pontos para confirmar de vez sua permanência na elite com apenas quatro rodadas a serem disputadas.