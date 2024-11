Onde vai passar Atlético-GO x Palmeiras? Como assistir ao vivo com imagens

Atlético-GO e Palmeiras se enfrentam hoje (23), às 19h30 (de Brasília), no Antônio Accioly, em Goiânia (GO), em jogo da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo.

O Palmeiras está na segunda colocação, com 67 pontos, dois a menos que o Botafogo. Já o Atlético-GO é o último colocado, com 26 pontos, e pode ter o rebaixamento decretado em caso de revés.

O Alviverde conseguiu diminuir a vantagem do Botafogo após vencer dois jogos consecutivos. Na rodada anterior, a equipe dirigida por Abel Ferreira venceu o Bahia, em Salvador.

O Atlético-GO venceu apenas um dos últimos seis jogos. O Dragão vem de uma derrota por 2 a 0 para o Athletico.

Atlético-GO x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro