Na briga pela liderança do Italiano, Juventus empata clássico com Milan fora de casa

Juventus e Milan empataram por 0 a 0 na tarde deste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. Com a igualdade no San Siro, a equipe comandada por Thiago Motta ficou a três pontos da líder Internazionale.

O clássico foi de poucas emoções em Milão. A Juventus teve maior posse de bola e finalizou mais vezes, mas não foi eficiente para superar a defesa dos mandantes.

O brasileiro Emerson Royal foi titular na lateral direita do Milan, enquanto Danilo não saiu do banco de reservas pelo lado alvinegro.

Com o empate, a Juventus ficou com 25 pontos, na 5ª colocação da Série A. Por mais que a Inter, que tem 28, já tenha jogado na rodada, equipes como Napoli (2º colocado-26), Atalanta (3º-25) e Fiorentina (4º-25) ainda atuam neste final de semana. O Milan, por sua vez, ficou na 7ª posição, com 19 pontos, seis a menos em relação ao G4.

Na próxima rodada do Italiano, no dia 1º de dezembro (domingo), a Juventus visita o Lecce. Já o Milan recebe o Empoli, um dia antes.

No meio de semana, ambos os times têm compromisso como visitantes pela Liga dos Campeões: a Juve enfrenta Aston Villa (quarta-feira) e o Milan encara o Slovan Bratislava (terça-feira).