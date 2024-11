Mano Menezes aponta caminho para o Fluminense: "Saber controlar essa ansiedade"

Na briga para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Fluminense convive com pressão na reta final do torneio. Nesta sexta-feira, o Tricolor Carioca empatou por 2 a 2 com o Fortaleza, no Maracanã, resultado que deixou o time de Mano Menezes com um ponto de vantagem em relação ao Criciúma, que abre o Z4 e é o próximo adversário do Flu.

Ao ser indagado, após o empate com o Fortaleza, sobre a pressão nesta reta final de Brasileirão, Mano Menezes apontou o caminho para o Fluminense nas próximas rodadas.

"A pressão vai existir para todos. Hoje (sexta-feira), existiu uma pressão para o Fortaleza nos ganhar porque está disputando o título. Porque se ele nos ganha, olhando para a tabela do jeito que está, ele pode chegar às últimas rodadas disputando o título. Nós temos pressão para sair da situação em que estamos, que é a mesma pressão que nós e o Criciúma vamos nos colocar em campo na terça-feira", iniciou Mano.

"É ter calma, é saber controlar essa ansiedade que vem da arquibancada e é natural que ela venha, mas nós não podemos deixar ela atrapalhar aquilo que nós temos de construir como jogo. Uma equipe que vem com linhas baixas, como eles passaram a jogar na segunda parte do jogo e como imagino que também em uma boa parte do jogo vai ser jogado na terça-feira, exige calma. Calma no sentido de fazer as escolhas certas, sem perder intensidade, sem perder pressão. A equipe vai aprendendo essas situações e vai estar bem preparada. O torcedor pode vir na terça-feira nos ajudar, nós precisamos muito da ajuda deles e eles sabem que nós precisamos muito para estarmos bem fortes e buscar a nossa vitória", completou o técnico.

O Fluminense, agora, vai se preparar para o confronto direto contra o Criciúma. O jogo será nesta terça-feira, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. O Tricolor Carioca é o 15º colocado, com 38 pontos.