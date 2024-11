Tottenham põe City na roda e impõe 5ª derrota seguida do time de Guardiola

Irreconhecível, o Manchester City sofreu sua quinta derrota seguida, neste sábado (23), em confronto com o Tottenham pela Premier League, que terminou 4 a 0 para os visitantes.

Na vice-liderança com 23 pontos, os comandados de Guardiola podem ver o Liverpool disparar na liderança e ir a 31 pontos nessa rodada em caso de vitória contra o Southampton, neste domingo (24).

Na próxima rodada, o duelo direto entre City e Liverpool promete agitar o campeonato. As equipes se enfrentam no domingo (1º), em Anfield.

Antes disso, o Manchester City volta a carga para o duelo da próxima terça-feira (26) contra o Feyenoord, em partida válida pela Liga dos Campões. Já o Tottenham joga em casa contra a Roma na quinta-feira (28), em duelo válido pela Liga Europa.

Como foi o jogo

O começo do City foi bom, com lances de perigo proporcionados por Savinho e Gvardiol, mas que não foram aproveitados por Haaland. Até os 12 minutos do primeiro tempo, só os comandados de Guardiola jogavam.

Contudo, o domínio do City ruiu em menos de dez minutos, após duas falhas de Gvardiol. Esperto, Maddison aproveitou as duas chances que teve e balançou as redes duas vezes aos 13 e 19 minutos da primeira etapa.

Após os dois gols rápidos do Tottenham, o City tentou retomar o controle da partida em novos lances de Gvardiol e Foden, mas sem sucesso. Com a vantagem no placar, o Tottenham esfriou os ânimos e não teve pressa para ir para o ataque.

O restante do primeiro tempo foi movimentado, com boas chances criadas por Savinho, pelo City, e Son, Solanke e Kulusevski, pelo Tottenham. Os goleiros Ederson e Vicario foram fundamentais para o primeiro tempo não ter mais gols.

Logo no começo do segundo tempo, o City esboçou uma pressão inicial igual ao do primeiro tempo, mas um contra-ataque fatal do Tottenham aumentou o placar em boa ação ofensiva de Kulusevski e Solanke. O atacante foi solidário e ajeitou para Pedro Porro só escorar para o gol.

E não acabou: nos acréscimos, Werner faz boa jogada e passa para Johnson, de carrinho, fechar o placar e a goleada dos visitantes em pleno Etihad.

Lances importantes

City com tudo. Logo aos cinco minutos de jogo, Gvardiol avança pela esquerda e aciona Haaland em boas condições na direita, mas o atacante tem o chute travado por Davies. Aos 12 minutos, foi a vez de Savinho servir Haaland, que chuta de primeira, mas tem o gol impedido pelos pés do goleiro Vicario.

0x1. Após a boa sequência de ataques do City, o Tottenham chegou com Kulusevski, aproveitando falha de Gvardiol e cruzando da direita, deixando Maddison tranquilo para abrir o placar para os visitantes aos 13 minutos de jogo.

Trocação. Dois minutos depois do Tottenham abrir o placar, Foden recebe na entrada da área e chuta forte, passando perto do travessão dos visitantes. Aos 17 minutos, foi a vez de Son chutar de fora da área e obrigar Ederson a fazer boa defesa.

0x2. Em outro erro de Gvardiol, Maddison tabela com Son, invade a área e aumenta a vantagem do Tottenham contra o City aos 19 minutos, menos de dez minutos depois de abrir o placar.

É lá e cá. Em novo lance ofensivo de Gvardiol aos 21 minutos, o defensor cruza rasteiro e acha Haaland, que chuta de primeira por cima do gol adversário. Aos 28 minutos, Son serve Solanke na entrada da área, que domina, bate e obriga Ederson a fazer boa defesa.

0x3. O City até tentou esboçar uma reação no começo do segundo tempo, mas um contra-ataque do Tottenham aumentou a vantagem dos visitantes. Kulusevski escapa pela esquerda e lança Solanke, que domina e ajeita para Pedro Porro chutar de primeira.

Reação do City. Aos 14 minutos da etapa final, Bissouma falha, Haaland rouba a bola, gira e bate para o gol, mas para no travessão. No lance seguinte, Savinho cruza, Haaland não consegue finalizar e sobra para Gvardiol, que chuta de primeira. Pedro Porro corta e evita a reação dos mandantes.

Dia inspirado de Vicario. Mesmo com uma boa vantagem no placar, Vicario fez duas importantes defesas na metade da segunda etapa em chutes de Gündogan, aos 32 minutos, e Haaland, aos 36.

0x4. E terminou em goleada. Werner invade a área e cruza para Johnson, de carrinho, fechar o placar de 4 a 0 em pleno Etihad.

Manchester City 0 x 4 Tottenham

Campeonato: Campeonato Inglês (12ª rodada)

Data: 23/11/2024

Local: Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra)

Hora: 14h30 (horário de Brasília)

Cartões amarelos: Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e Rico Lewis (MCI); Pape Matar Sarr e Yves Bissouma (TOT)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: James Maddison, aos 13' e 19' do 1º tempo, Pedro Porro e Brennan Johnson (TOT), aos 7' e 48' do 2º tempo.



Manchester City: Ederson, Kyle Walker, John Stones (Nathan Aké), Manuel Akanji e Josko Gvardiol; Rico Lewis (Jack Grealish), ?lkay Gündo?an e Bernardo Silva; Savinho (Kevin De Bruyne), Phil Foden e Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.



Tottenham: Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Radu Dragusin, Destiny Udogie (Djed Spence) e Ben Davies; Pape Matar Sarr (Lucas Bergvall), Yves Bissouma e James Maddison (Timo Werner); Dejan Kulusevski, Son Heung-min (Brennan Johnson) e Dominic Solanke. Técnico: Ange Postecoglou.