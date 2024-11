Manchester City leva quatro do Tottenham e pode ver Liverpool disparar na ponta do Campeonato Inglês

Neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City perdeu de 4 a 0 para o Tottenham, jogando em casa, no Etihad Stadium. Esta é a quinta derrota seguida dos Citizens na temporada, algo inédito na carreira de Pep Guardiola. Maddison (2), Pedro Porro e Johnson fizeram os gols dos visitantes.

Com o revés, o Manchester City fica com 23 pontos, na segunda colocação, e pode ver o líder Liverpool, com 28, disparar na liderança. Os Reds ainda enfrentam o Southampton na rodada. Já o Tottenham volta a vencer na competição e chega aos 19 pontos, assumindo a sexta posição na tabela.

Ambas as equipes voltam a campo em compromissos por torneios europeus. O City recebe o Feyenoord, na terça-feira, às 17h (de Brasília), pela Liga dos Campeões. Já o Tottenham enfrenta a Roma, em casa, pela Liga Europa, na quinta-feira, às 17h.

Pelo Campeonato Inglês, os comandados de Guardiola terão um duelo importante para tentar se aproximar da ponta na próxima rodada, contra o líder Liverpool, em Anfield. Enquanto o Tottenham recebe o Fulham em seus domínios.

O Manchester City inicou o jogo pressionando os visitantes. Haaland teve boa oportunidade e parou em defesa de Vicario com os pés.

O Tottenham, que pouco ficava com a bola, abriu o placar após Kulusevski dar um cruzamento certeiro para Maddison escorar para o gol, aos 12 minutos.

Sete minutos depois, Gvardiol errou na saída de bola e Maddison tabelou com Son para marcar o segundo tento.

Com 2 a 0 no placar, o Tottenham passou a se defender e contou com o goleiro Vicario para manter a vantagem até o intervalo.

Na segunda etapa, os visitantes saíram em contra-ataque e chegaram ao terceiro gol. Kulusevski encontrou Solanke, que passou para Pedro Porro marcar, aos seis minutos.

O City tentou descontar, mas parou novamente em boas defesas de Vicario em chutes cara a cara de Gundogan e Haaland.

Aos 47, Johnson ainda marcou o quarto após contra-ataque e fechou o placar.

Veja outros resultados deste sábado pelo Campeonato Inglês

Leicester 1 x 2 Chelsea



Arsenal 3 x 0 Nottingham Forest



Aston Villa 2 x 2 Crystal Palace



Bournemouth 1 x 2 Brighton



Everton 0 x 0 Brentford



Fulham 1 x 4 Wolves