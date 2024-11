Leila Pereira quer fim de torcida única em São Paulo: 'Precisamos agir'

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, pediu paz nos estádios e revelou o sonho de rever rivais dividindo as arquibancadas novamente em São Paulo.

O que aconteceu

Leila agradeceu o carinho que recebe de torcedores adversários quando o Verdão joga fora de casa. A presidente pede que o equilíbrio também se estenda nas arquibancadas.

Com o apoio dos rivais, Leila revelou que pretende intensificar a ideia de propor o fim da torcida única em clássicos no estado de São Paulo. Ela falou sobre o sonho em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube.

Eu tenho um profundo respeito por todo torcedor. A paixão do torcedor me comove demais. Porque, como eu amo o Palmeiras, meu torcedor ama o Palmeiras, os torcedores de outros clubes amam também os seus clubes. Então, eu não consigo tratar mal o torcedor, o rival. Quando eu falo rival, é o rival saudável, a rivalidade saudável que precisa ter dentro de campo. Não essa rivalidade criminosa, horrível, que afasta as famílias, as crianças, as mulheres do estádio. Nós temos que acabar com isso. Eu estive no Ministério Público assinando um pacto de combate à violência contra a mulher. Nós vamos fazer uma divulgação grande disso, mas temos que estender isso para a paz nos estádios, Leila Pereira, ao UOL

A proposta da gente é que os grandes clubes, vamos começar aqui por São Paulo, entrem nessa campanha os quatro juntos. Nós somos rivais, não somos inimigos, para valorizar esse grande produto que é o futebol. Eu gostaria de ver, pode ser um sonho, as duas torcidas, eu quero ver o Palmeiras e Corinthians, torcedores dos dois clubes, o Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras e Santos, eu preciso ver isso, não é possível que a gente não tenha essa capacidade de colocar essas grandes torcidas juntas. Esse é o espetáculo, quem faz o espetáculo são nossos jogadores, claro, são as grandes estrelas, e o torcedor. Isso é uma afronta às nossas famílias, às mulheres, às crianças. E o que eu falei, não adianta assinar um pacto, um papel. O papel aceita tudo. A gente precisa agir. Eu me coloquei à disposição do Ministério Público e vamos trabalhar por isso.

