Internacional x Red Bull Bragantino: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O Internacional segue com o sonho de título do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos terão pela frente o Red Bull Bragantino, às 16h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

Os donos da casa estão embalados na Série A. O time se encontra na quinta posição, com 62 pontos. Assim, busca ficar perto dos líderes da competição com mais um bom resultado. Uma vitória pode fazer a equipe se garantir na Fase de Grupos da Libertadores de 2025.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere.

O técnico Roger Machado terá reforços para esta partida. Os laterais Bruno Gomes e Bernabei, além do volante Thiago Maia, voltam ao time após cumprirem suspensão.

Já o Red Bull Bragantino vive situação oposta. Os paulistas estão em 18º, com 37 somados, um a menos em relação ao Juventude, primeira equipe fora do Z4. Deste modo, precisam da vitória para tentarem acabar a rodada fora da degola.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL X RED BULL BRAGANTINO

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 24 de novembro de 2024, domingo



Hora: 16h (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Eduardo da Cruz (MT) e Felipe Costa de Oliveira (MG)



VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

INTERNACIONAL: Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando), Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré.



Técnico: Roger Machado

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln; Vitinho, Jhon Jhon e Eduardo Sasha.



Técnico: Fernando Seabra