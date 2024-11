Inter de Milão atropela o Hellas Verona e assume provisoriamente a liderança do Italiano

A Inter de Milão não tomou conhecimento do Hellas Verona neste sábado e goleou por 5 a 0, no Estádio Marc Antonio Bentegodi, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols do jogo foram marcados por Joaquín Correa, Thuram (duas vezes), De Vrij e Bisseck.

Com a vitória, a Inter assumiu provisoriamente a liderança da Serie A após 13 jogos, com 29 pontos, dois a mais que o Napoli, que ainda joga na rodada. O Hellas Verona permanece com 12 pontos em 13 partidas, ocupando o 14º lugar.

O próximo jogo da Internazionale na competição é no dia 1º de dezembro (domingo), quando visitará a Fiorentina, às 14h (de Brasília). Antes, a equipe atuará nesta terça-feira, em casa contra o RB Leipzig, às 17h, pela Liga dos Campeões.

Por sua vez, o Hellas Verona jogará no dia 29 de novembro (sexta), quando visitará o Cagliari, às 16h45, pelo Campeonato Italiano.

Os gols do jogo

A Inter de Milão abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. O argentino Joaquín Correa recebeu na cara do gol e marcou de cobertura.

Cinco minutos depois, a Inter ampliou com Thuram. Correa conseguiu um passe em profundidade para o francês, que driblou o goleiro e marcou.

O terceiro não demorou a sair. Aos 25, Thuram recebeu dentro da área, driblou o goleiro novamente e fez seu segundo no duelo.

O quarto saiu aos 31. O zagueiro De Vrij recebeu na entrada da área e acertou belo chute no canto direito do goleiro. O quinto saiu aos 40, com Bisseck.