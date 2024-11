Hugo Souza e Talles Magno vão a evento dos Gaviões e vestem camisa da organizada

Após a quinta vitória seguida no Campeonato Brasileiro, o clima no elenco do Corinthians está mais leve. O Timão não só afastou o risco de rebaixamento, como agora está lutando por uma vaga na Pré-Libertadores. Diante do bom momento, o goleiro Hugo Souza e o atacante Talles Magno foram a um evento dos Gaviões da Fiel, principal organizada do clube.

Hugo, que já manifestou o desejo de permanecer no Corinthians, aproveitou a oportunidade e agradeceu aos torcedores pelo apoio durante a reta final de temporada do Timão.

"É uma satisfação gigante estar aqui. Essa visita que estamos fazendo é o mínimo que a gente pode fazer além da nossa luta dentro de campo. Por tudo que vocês fazem, pelo apoio que a gente recebe. Foi um ano difícil para a gente e ninguém além de nós e vocês acreditavam no Corinthians. Agora estamos colocando o Corinthians onde ele merece, brigando por coisas grandes, pela Libertadores. Agradeço o carinho não só comigo, mas com o grupo também. Agradeço ao presidente e toda diretoria dos Gaviões pelo convite. Temos muita gratidão pelo que vocês fazem nas redes sociais e na arquibancada. Vocês são o que nos dá força para jogar todos os dias. Vai, Corinthians", disse Hugo, no evento dos Gaviões da Fiel.

Começou o nosso ensaio especial em celebração ao Dia da Consciência Negra. Sejam bem-vindos ao ninho @Hugo99_ e @talles_magno2! pic.twitter.com/8xzSOWJn8u ? GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) November 23, 2024

O Corinthians tenta incessantemente nos bastidores concluir a compra do goleiro Hugo Souza, emprestado pelo Flamengo. Em entrevista ao canal "Meu Timão", Vinícius Cascone, diretor jurídico do Timão, revelou que o Mengão recusou pela segunda vez um fiador apresentado pela equipe paulista para efetuar a compra. Mesmo assim, o dirigente afirmou que o goleiro será comprado pelo alvinegro paulista.

Hugo chegou ao Corinthians em julho deste ano e desde então assumiu um grande protagonismo no elenco alvinegro. O jogador de 25 anos disputou 30 jogos pelo Timão até aqui, sendo capitão do time em alguns duelos.

Outro atleta presente no evento, Talles Magno também está emprestado ao Corinthians, pelo New York City. Caso o Timão queira comprar o atacante, deverá desembolsar 13,5 milhões de dólares (cerca de R$ 77 milhões). O jogador de 22 anos marcou três gols e deu três assistências em 15 partidas pelo clube do Parque São Jorge.