Gabriel Brazão renova contrato com o Santos até 2028

Após uma boa temporada nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro, o goleiro Gabriel Brazão chegou a um acordo com o Santos para a renovação de seu contrato, que agora irá até 31 de dezembro de 2028. De acordo com o Peixe, a assinatura do contrato com o atleta de 24 anos foi realizada na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé, antes da viagem da equipe para o último confronto do ano, contra o Sport.

"Um dos grandes nomes do elenco em 2024, o goleiro Gabriel Brazão renovou o seu vínculo com o Santos Futebol Clube até 31 de dezembro de 2028. A renovação demonstra a continuidade do processo de reconstrução do Clube, que na próxima temporada volta a disputar a Série A do Brasileirão, além de retornar à Copa do Brasil", diz a publicação do Santos no X.

MEU GOLEIRO RENOVOU! ??? Um dos grandes nomes do elenco em 2024, o goleiro Gabriel Brazão renovou o seu vínculo com o Santos Futebol Clube até 31 de dezembro de 2028. A renovação demonstra a continuidade do processo de reconstrução do Clube, que na próxima temporada volta a... pic.twitter.com/VmItXf7lLb ? Santos FC (@SantosFC) November 23, 2024

"Estou muito feliz, me sinto privilegiado de poder estar no Clube do tamanho do Santos. Foi um ano em que conseguimos os nossos objetivos, espero poder continuar fazendo a minha história aqui e sou grato a Deus por tudo que tem feito na minha vida", disse Gabriel Brazão.

Após a lesão de João Paulo, Brazão assumiu a titularidade do gol do Peixe. O goleiro sofreu 26 gols em 30 jogos pelo Santos na Série B.