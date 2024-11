Fórmula 1: horário e onde assistir a corrida do GP de Las Vegas

O Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 acontece na madrugada deste domingo (24), às 3h (de Brasília).

A corrida será exibida pela Band (TV aberta).

Esta é a 22ª etapa desta temporada da F1. A corrida noturna acontece no novo Circuito de Las Vegas Strip.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, lidera a temporada com 393 pontos. Lando Norris, da McLaren, é o segundo colocado com 331 pontos, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, aparece em terceiro com 307 pontos.

Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1

Local: Circuito de Las Vegas Strip, Estados Unidos

Data e horário: 24 de novembro de 2024, às 3h (de Brasília)

Transmissão: TV Band