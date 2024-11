Ex-Santos marca, mas Al-Hilal sofre virada do Al Khaleej no final e perde a primeira no Saudita

O Al-Hilal enfim foi derrotado no Campeonato Saudita. Neste sábado, a equipe do técnico Jorge Jesus foi superada de virada pelo Al-Khaleej, por 3 a 2, no Estádio Prince Mohamed Bin Fahd, pela 11ª rodada da competição. O ex-Santos Marcos Leonardo abriu o placar para os visitantes, que ampliaram com Mitrovic. Al Salem (2x) e Fábio Martins viraram para os donos da casa.

Além da derrota, o Al-Hilal pode perder a liderança do Saudita ainda nesta rodada. A equipe possui 28 pontos, apenas um a mais que o vice-líder Al-Ittihad, que joga neste domingo. O Al Khaleej aparece na sexta posição, com 19 unidades.

O Al-Hilal volta a campo na terça-feira, contra o Al-Sadd, pela quinta rodada da Champios da Ásia. O Al Khaleej joga apenas na próxima sexta-feira, contra o Al Quadisiya, pelo Campeonato Saudita.

A defeat in Dammam. pic.twitter.com/jT2fJh1DZH ? AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) November 23, 2024

Marcos Leonardo abriu o placar para o Al-Hilal aos 11 minutos do primeiro tempo. Após saída de jogo errada do Al Khaleej, o brasileiro ficou com a bola e bateu por baixo do goleiro para balançar as redes a favor dos visitantes.

O time visitante ampliou aos 37. Mitrovic aproveitou cruzamento de Al-Dawsari em escanteio, subiu mais alto que a defesa adversária e anotou o segundo gol do Al-Hilal.

O Al Khaleej descontou ainda no primeiro tempo, aos 45. O árbitro marcou pênalti para os donos da casa após Koulibaly derrubar Rebocho na grande área. Na cobrança, Fortounis parou em defesa do Bono, que deu rebote para Al Salem marcar.

Al Salem voltou a ser decisivo logo aos dois minutos do segundo tempo. Depois de vacilo da zaga do Al-Hilal, o atacante recebeu passe na direita, bateu cruzado e contou com desvio para a bola morrer no fundo da rede. Tudo igual no Prince Mohamed Bin Fahd.

A virada veio aos 40 minutos. Fábio Martins recebeu na pequena área e, com o gol totalmente aberto, marcou o terceiro do Al Khaleej e o último gol da partida. O árbitro deu 12 minutos de acréscimo, mas o Al-Hilal não conseguiu evitar sua primeira derrota no Saudita.