Escalação do São Paulo: Zubeldía surpreende com dois laterais direitos contra o Galo

A escalação do São Paulo está definida para enfrentar o Atlético-MG, neste sábado, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. As grandes novidades são a presença de Rafinha e Alisson como titulares. Como Igor Vinícius também começa jogando, há a dúvida sobre qual dos laterais direitos atuará pela esquerda ou se um deles formará um trio de zaga ao lado de Alan Franco e Ruan Tressoldi.

A escalação do São Paulo completa conta com Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Ruan Tressoldi e Rafinha; Luiz Gustavo, Alisson e Luciano; Lucas, Ferreira e André Silva.

No banco de reservas as novidades são Arboleda e Wellington Rato, que voltam a ser relacionados após se recuperarem de suas respectivas lesões. O zagueiro equatoriano vinha tratando um trauma na perna direita, enquanto o meia-atacante estava fora devido a um edema na panturrilha direita.

O São Paulo precisa seguir pontuando nesta reta final de Campeonato Brasileiro para tentar a classificação direta à fase de grupos da Libertadores sem depender do resultado da decisão do torneio continental entre Botafogo e Atlético-MG.

Sexto colocado no Brasileirão, o Tricolor precisa terminar entre os cinco primeiros para confirmar sua presença na fase de grupos da Libertadores. A outra maneira de alcançar o objetivo é com o Botafogo sendo campeão do torneio continental no próximo sábado, já que abriria uma vaga extra via Campeonato Brasileiro, transformando o G5 em G6.

O Atlético-MG, por sua vez, tenta "esquecer" a final da Libertadores, que acontece daqui a uma semana, para acabar com qualquer chance de se aproximar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Galo está a seis pontos do Z4 restando quatro rodadas para o fim da competição. Por isso, todo cuidado é pouco.