Escalação do Santos: Zago terá nove desfalques para última rodada da Série B

O Santos encerrou neste sábado, no CT Rei Pelé, a preparação para o duelo contra o Sport, válido pela última rodada da Série B. O técnico interino Leandro Zago, que irá estrear pelo Peixe após a demissão de Carille, possui nove desfalques para o jogo.

O volante João Schmidt teve entorse no tornozelo direito na derrota de 2 a 0 para o CRB. O meia Giuliano está com uma contusão intercostal. O lateral esquerdo Escobar teve contusão na parte interna do joelho esquerdo. O zagueiro Gil está com dores na lombar.

No ataque, Willian Bigode sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Guilherme apresentou mialgia na região posterior da coxa direita, por esforço, e será poupado. Já Furch está com lombalgia.

Além deles, o zagueiro Jair e o meia Serginho seguem tratando na fisioterapia e não podem viajar. Já o atacante Yusupha Njie, com uma dor muscular no quadril, e o meia-atacante Billy Arce, com quadro de mialgia no posterior de coxa direita, ainda são dúvidas.

Assim, o treinador terá que promover pelo menos cinco mudanças da equipe titular contra o CRB. O zagueiro Luan Peres, o lateral esquerdo Souza, os volantes Rincón e Sandry, e o atacante Miguelito são as possíveis novidades.

Uma provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Luan Peres e Souza; Rincón, Sandry e Diego Pituca; Otero, Wendel Silva e Miguelito.

Após o treino, o Santos embarcou para Recife, onde a bola rola. As equipes se enfrentam neste domingo, na Ilha do Retiro, a partir das 18h30 (de Brasília).

O Santos já está garantiu o retorno à Série A e o título da Segunda Divisão. Portanto, o Alvinegro entra em campo apenas para cumprir tabela. O Peixe é o líder do torneio, com 68 pontos.