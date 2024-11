Diniz assume culpa por erros do Cruzeiro na final da Sula e defende elenco

O técnico Fernando Diniz, do Cruzeiro, se responsabilizou pela derrota da equipe na final da Sul-Americana. O Racing venceu por 3 a 1, neste sábado (23), no Paraguai.

O que aconteceu

O Racing abriu dois gols de vantagem logo antes dos 20 minutos. O treinador do time brasileiro logo fez substituições após falhas na marcação.

Não foi por conta do Walace, a gente tomou dois gols por uma falha defensiva. Se tivesse com dificuldade de criar tudo bem. Mas a gente tomou dois gols e isso fez a gente mexer no time, não quis esperar o intervalo. Era uma aposta que a gente tinha. Eu tinha o Lucas no banco, não sei se ele ia aguentar o jogo todo. Não me arrependo do que eu fiz.

O jogo que aconteceu com o Lanús foi bastante consistente. Coletivamente, o time não tava bem no começo da partida. Podia ter começado com o Lucas e ter dado errado também. A gente não tem precisão. O time que tinha que iniciar era aquele, e a mudança foi feita de maneira rápida porque o Lucas tava treinado. A gente podia ter empatado, ter sido campeão, podia ter acontecido um monte de coisa. o time fez coisas ruins e positivas dentro do jogo. Fernando Diniz, em coletiva

O que mais Fernando Diniz disse

"(William e Marlon) são dois grandes jogadores. Quando o momento é bom, sempre tem um que acaba se destacando. Nesse momento podem ter oscilado como o time. Confio muito nos dois laterais e eles tem ajudado a equipe. Os erros de hoje têm falha coletiva. Errou na abordagem, na subida, no recuo e na recomposição, e por isso tomamos os gols."

"O técnico tem um peso importante, em uma falha tática como aconteceu o treinador nunca tá isento. Foi uma falha coletiva. A gente assume, tem que treinar o time."

"A reação dos jogadores é a que tem que ter mesmo. Tem que sentir bastante, é sofrido. A gente tem poucos dias para se recompor e fazer as finais que temos pela frente pelo campeonato brasileiro."

"Tem muito valor o cruzeiro voltar a disputar uma final de um campeonato tão importante quanto a sul-americana. Teve um momento excelente no campeonato brasileiro. Tem oscilado mais nos resultados do que no desempenho. A gente espera se recompor rapidamente para terminar muito bem o campeonato."