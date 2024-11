Di Maria brilha, Benfica atropela Estrela Amadora e avança às oitavas da Taça de Portugal

Neste sábado, o Benfica atropelou o Estrela Amadora por 7 a 0, pela quarta rodada da Taça de Portugal. No Estádio da Luz, Di Maria marcou três vezes e os Encarnados completaram a goleada com Akturkoglu, Amdouni, e Arthur Cabral, que marcou dois gols.

Agora, o Benfica avança às oitavas de final da Taça de Portugal. O time de Lisboa é o maior campeão da história da competição, com 26 troféus conquistados. Na próxima fase, a equipe encara o Farense, no dia 18 de dezembro.

O Benfica volta aos gramados na próxima quarta-feira (29), para visitar o Monaco, às 17h (de Brasília), no Stade Louis II, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O Estrela Amadora, por sua vez, na próxima sexta-feira (29), visita o Farense, pela 12ª rodada do Campeonato Português, no Estádio de São Lúis.

OS GOLS

O Benfica inaugurou o marcador logo aos 2 minutos. Di Maria ficou com a sobra de bola, após cruzamento, e arrematou de perna esquerda para o fundo do gol. Três minutos depois, aos 5, o argentino marcou mais um. O atacante apreveitou a bola no alto e chutou de bicicleta para marcar uma pintura em Lisboa.

Ainda no primeiro tempo, aos 18 minutos, o Benfica deixou o terceiro, novamente com Di Maria. Aursnes achou o camisa 11, que não desperdiçou a chance de cravar seu gol de número três.

O Benfia cravou o quarto gol aos 14 minutos do segundo tempo. Em jogada de Di Maria e Arthur Cabral, foi a vez de Akturkoglu anotar o tento.

Aos 36 minutos, os Encarnados fizeram mais um. Kokçu achou, em profundidade, Amdouni, que finalizou de perna dureita.

Para fechar a conta, o brasileiro Arthur Cabral marcou dois gols. O primeiro saiu aos 41 minutos, quando o atacante aproveitou um rebote do chute de Schjelderup e mandou para o fundo do gol. O segundo veio aos 45, após um rebote vindo, desta vez, de Florentino Luís.

Confira os outros resultados deste sábado pela Taça de Portugal:

Lusitânia 0 x 2 São João Ver



Alverca 2(2) x (4)2 Rio Ave



Arouca 1 x 2 Farense



Lusitano 3 x 2 AVS



Vitória Guimarães 2 x 0 Leiria



Leixões 0 x 2 Braga



Casa Pia 3 x 0 Chaves