Delegação do Santos chega em Recife para duelo contra o Sport

Na noite deste sábado, o Santos desembarcou na cidade de Recife, capital do Pernambuco, para a última rodada da Série B contra o Sport. As equipes se enfrentam neste domingo, na Ilha do Retiro, a partir das 18h30 (de Brasília).

O Alvinegro Praiano, comando pelo técnico interino Leandro Zago, encerrou a preparação para a partida neste sábado, no CT Rei Pelé. Após o treino, o elenco embarcou para Recife.

No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1. Guilherme abriu o placar para o Alvinegro Praiano, enquanto Gustavo Coutinho empatou para o Leão. A partida ocorreu na Vila Belmiro, em Santos.

O Santos já está garantiu o retorno à Série A e o título da Segunda Divisão. Portanto, o Alvinegro entra em campo apenas para cumprir tabela. O Peixe é o líder do torneio, com 68 pontos.