Corinthians x Vasco: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Embalado pelo bom momento, o Corinthians encara o Vasco neste domingo, pela 35ª rodada do Brasileirão. O duelo está agendado para as 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera.

A equipe de Ramón Díaz está em alta na competição. O Timão enfileirou cinco vitórias seguidas, feito este que não se repetia desde 2017. O último deles foi contra o Cruzeiro, por 2 a 1.

Com o triunfo, o clube do Parque São Jorge se afastou da zona de rebaixamento e entrou de vez na luta por uma vaga na Pré-Libertadores. O time está no nono lugar da tabela da Série A, com 44 pontos, sete pontos à frente do Z4 e três abaixo do Cruzeiro, sétimo colocado.

O Corinthians tem desfalques de peso para enfrentar o Vasco. O atacante Memphis Depay levou o terceiro amarelo e, portanto, terá que cumprir suspensão.

Além do holandês, o atacante Yuri Alberto, substituído no último jogo com dores, teve detectado uma lesão muscular de grau 1 no joelho e também está fora. Félix Torres, também lesionado, é outra baixa e pode, aliás, perder o restante desta temporada.

Já Hector Hernández, que se recupera de lesão no joelho, voltou a trabalhar com o grupo e pode ser a novidade entre os relacionados.

Do outro lado, o Vasco vem de uma dura derrota para o Internacional, por 1 a 0, na última quinta-feira. Após o revés, a equipe saiu de campo vaiada e sob gritos de "time sem vergonha" em São Januário.

O clima não é dos melhores, mas o Cruzmaltino está numa posição confortável na tabela. O time é o décimo colocado da tabela, só um ponto atrás do Corinthians. Trata-se, portanto, de um confronto direto pela Pré-Libertadores.

Criticado pela torcida, o técnico Rafael Paiva tem apenas uma baixa para o embate: o volante Matheus Carvalho, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X VASCO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 24 de novembro de 2024 (domingo)



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá (Gustavo Henrique) e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno e Romero.



Técnico: Ramón Díaz

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Galdames e Payet; Emerson Rodriguez (Leandrinho), Vegetti e Maxime Dominguez (Puma Rodriguez).



Técnico: Rafael Paiva