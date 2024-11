Corinthians organiza Watch Party para torneio mundial de Free Fire; veja detalhes

Neste domingo, o Corinthians vai disputar a final do torneio mundial de Free Fire, que será realizada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. O clube organizou uma watch party em São Paulo pensando nos torcedores que não conseguirão acompanhar a decisão do campeonato presencialmente.

O encontro vai acontecer na Vila Madalena, no bar High Line, localizado na Rua Girassol, 144. A final do Mundial terá início às 11 horas (de Brasília), mas o evento começará a partir das 10 horas, com participações exclusivas, como uma batalha de rima com Big Mike e a presença de uma convidada surpresa.

O evento na Vila Madalena será gratuito e, além da transmissão da decisão e das atrações especiais, contará com open bar e open food para os presentes.

Entre as opções de coquetel estão o Zucchini Crostini, preparado com crostini de abobrinhas grelhadas e marinadas com creme de queijo e agrião, o croquete de pernil, as Fresh Fries temperadas com alecrim e acompanhadas de molho aioli, e os Crispy Chicken Sticks, empanados em farinha de cajun e servidos com molho ginger sour-cream. Para bebidas, o cardápio inclui água (com e sem gás), refrigerantes, sucos variados, cervejas long neck (Becks e Stella Artois), caipirinhas com vodka nacional, gin tônica e Moscow Mule.

O Corinthians busca voltar a vencer o torneio depois do título de 2019. Com uma equipe reestruturada, o Timão sonha em conseguir mais essa taça para sua galeria de conquistas na modalidade.