Com europeus de olho e futuro aberto, Souza deve voltar a ser titular do Santos

Já campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos se despede da temporada neste domingo (24), quando enfrenta o Sport pela 38ª rodada. O jogo, contudo, pode ser importante para o lateral esquerdo Souza.

O Menino da Vila deve ser titular em Recife, já que Escobar está fora devido a uma contusão na parte interna do joelho esquerdo. Ele não entra em campo desde a derrota de 3 a 2 para a Chapecoense, no dia 16 de outubro.

Souza recebeu apenas oito oportunidades no profissional, sendo uma no Campeonato Paulista e sete na Série B. Ele foi titular duas vezes e deu duas assistências.

O lateral de 18 anos é uma das principais promessas das categorias de base do Santos, mas está com o futuro incerto. O atleta tem contrato com o Peixe apenas até o início de maio do ano que vem.

A diretoria do time alvinegro, entretanto, vem negociando a renovação do vínculo. O presidente Marcelo Teixeira, em várias oportunidades, disse que a prorrogação contratual está "caminhando bem".

Souza, aliás, já chama atenção na Europa. Segundo o As, da Espanha, o lateral esquerdo está na mira de Barcelona e Chelsea.

O jornal espanhol descreveu o garoto como um lateral capaz de "acelerar, mudar o ritmo, de técnica e com habilidades ofensivas". O veículo tratou o defensor como o "novo Marcelo".

Neste domingo (24), portanto, Souza deve ter mais uma oportunidade para mostrar os eu futebol. O embate com o Sport está agendado para o domingo, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. A delegação alvinegra viaja a Recife no sábado à tarde.

O Santos entra em campo apenas para cumprir tabela. A equipe, que já garantiu o acesso e o título da Série B, está na liderança da tabela, com 68 pontos. Do outro lado, o Leão da Ilha é o quinto colocado, com 63, e joga pelo acesso.