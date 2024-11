Atlético-GO x Palmeiras: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

O Palmeiras visita o Atlético-GO neste sábado (23), às 19h30 (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, pela 35ª rodada do Brasileirão.

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras quer seguir na cola do Botafogo para sonhar com o tricampeonato consecutivo. Após a última rodada, o Alviverde foi a 67 pontos com a vitória sobre o Bahia e viu o Botafogo só empatar com o Atlético-MG e chegar a 69. A vantagem é de apenas dois pontos, e o confronto direto entre as equipes acontece na terça-feira.

Já o Atlético-GO está praticamente rebaixado para a Série B do Brasileirão. A equipe é a lanterna da competição com apenas 26 pontos conquistados em 34 rodadas.

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no Allianz Parque, e o Palmeiras venceu por 3 a 1.

Palmeiras x Atlético-GO - 35ª rodada do Brasileirão

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)