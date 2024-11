Palmeiras não perdoa vacilo do Botafogo, bate Atlético-GO e assume a ponta

O Palmeiras jogou mal, mas venceu o lanterna Atlético-GO por 1 a 0, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 35ª rodada do Brasileirão. O resultado faz o Alviverde assumir a liderança da competição a três rodadas do fim, e o Dragão está rebaixado para a Série B. Então líder, o Botafogo empatou por 1 a 1 contra o Vitória.

Raphael Veiga foi o autor do gol que garantiu a vitória palmeirense. O meia chegou a 11 gols no Brasileirão e empatou na vice-artilharia com Pedro (Flamengo) e Yuri Alberto (Corinthians). Estêvão segue como o máximo goleador com 12 gols.

Com o triunfo, o Palmeiras foi a 70 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão pela primeira vez.

O Atlético-GO permaneceu com apenas 26 pontos e é a primeira equipe confirmada na Série B do ano que vem.

Próximo jogo do Palmeiras é decisivo no Brasileirão. A equipe joga na próxima terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Allianz Parque — confronto direto na briga pelo título.

Já a equipe goiana volta a campo só no próximo sábado (30), às 21h30, contra o Vasco, em São Januário.

Palmeiras sofre com gramado no 1º tempo, mas talento decide

Rhaldney, do Atlético-GO, encara marcação de Richard Ríos, do Palmeiras, em partida pela 35ª rodada do Brasileirão Imagem: Heber Gomes/AGIF

Choveu muito antes da bola rolar em Goiânia e o gramado ficou muito pesado, prejudicando a velocidade do jogo. O Palmeiras até tentou trocar passes rápidos no campo de ataque, mas falhou na maioria das vezes porque a bola ficava preso no gramado.

No entanto, a qualidade de Raphael Veiga e Estêvão desequilibraram o confronto. Aos 19 minutos, Estêvão driblou dois marcadores no lado direito do ataque e achou Raphael Veiga livre dentro da área. Com muita categoria, o camisa 23 finalizou no cantinho do goleiro Ronaldo e fez a equipe de Abel Ferreira ir para o intervalo com a vantagem.

2º tempo é burocrático e sem grandes chances

O Palmeiras seguiu com muitas dificuldades de criar oportunidades e e só teve uma chance clara de gol com Gabriel Menino.

Abel Ferreira tirou Raphael Veiga logo aos 15 minutos do 2º tempo, pensando no desgaste com o gramado.

O Atlético-GO encontrou muitas dificuldades no ataque e, apesar de dominar grande parte do 2º tempo, não fez Weverton trabalhar.

Lances importantes

Raphael Veiga abre o placar para o Palmeiras. Aos 19 minutos do 1º tempo, Estêvâo arrancou pelo lado direito do ataque, driblou dois marcadores e achou Raphael Veiga livre dentro da área. O meia ajeitou para a perna esquerda e bateu com muita categoria no canto, sem chances de defesa para Ronaldo.

Rony para na trave. Aos 35, Rony fez boa jogada individual, limpou para a perna esquerda e soltou uma bomba que surpreendeu Ronaldo. A bola explodiu na trave e o goleiro só olhou.

Ronaldo salva o Atlético-GO. Aos 36, Richard Ríos achou bela enfiada de bola para Marcos Rocha dentro da área, o lateral soltou uma bomba e o goleiro do Dragão fez boa defesa.

Gabriel Menino desperdiça grande chance. Aos 22 minutos do 2º tempo, Felipe Anderson achou grande enfiada de bola, que deixou Gabriel Menino na cara do gol. O meia bateu de primeira, mas a bola foi para fora.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO x PALMEIRAS

Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 23 de novembro de 2024 (sábado)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS / Fifa) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)



Gol: Raphael Veiga, aos 19 minutos do 1º tempo (PAL)



Cartões amarelos: Baralhas, Roni e Luiz Fernando (ACG); Flaco López e Zé Rafael (PAL)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis, Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno (Zé Rafael), Richard Ríos e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Felipe Anderson, Estêvão (Fabinho) e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Roni (Maguinho), Baralhas, Alejo Cruz (Janderson) e Rhaldney (Gonzalo Freitas); Hurtado (Derek) e Luiz Fernando (Campbell). Técnico: Anderson Gomes.