Arsenal domina Nottingham Forest e vence duelo direto pelo G4 do Inglês

Imagem: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

O Arsenal venceu mais uma no Campeonato Inglês. Atuando no Emirates Stadium, o clube londrino bateu o Nottingham Forest por 3 a 0 na manhã deste sábado (230. Os gols do jogo foram marcados por Bukayo Saka, Thomas Partey e Ethan Nwaneri.

Com a vitória, o Arsenal chegou aos 22 pontos em 12 jogos, ocupando o quarto lugar na Premier League. O Nottingham Forest é o sexto colocado, com 19 pontos em 12 partidas.

O próximo jogo do Arsenal na competição será no dia 30 de novembro (sábado), quando visitará o West Ham, às 14h30 (de Brasília). Antes, os londrinos atuarão nesta terça-feira, fora de casa contra o Sporting, às 17h, pela Liga dos Campeões.

Por sua vez, o Nottingham Forest irá receber o Ipswich Town, também no dia 30 de novembro, às 12h, pelo Campeonato Inglês.

Gols

O Arsenal abriu o placar aos 14 minutos. Após tabela com Martin Odegaard, Bukayo Saka ficou livre para finalizar com força e marcar no Emirates Stadium.

Aos seis minutos do segundo tempo, Thomas Partey recebeu a bola fora da área e arriscou a finalização. O volante acertou o ângulo e ampliou.

Por fim, aos 41, o jovem Ethan Nwaneri recebeu passe de Sterling dentro da área e marcou o último gol do confronto.