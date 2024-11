Três finais de Copa: veja os confrontos das quartas da Liga das Nações

Os confrontos das quartas de final da Liga das Nações foi definido nesta sexta-feira (22). Os primeiros colocados enfrentam as equipes classificadas em segundo, formato que recriou três finais de Copa do Mundo para esta edição.

O que aconteceu

Os duelos foram definidos através de sorteio. No mata-mata, equipes disputam confrontos de ida e volta, desde as quartas de final até a decisão.

Holanda x Espanha, Croácia x França, Dinamarca x Portugal e Itália x Alemanha formam as quartas desta Liga das Nações. Três dos quatro confrontos são reedições de finais de Copas do Mundo.

As finais reeditadas nesta Liga das Nações

Em 1982, a Itália venceu a Alemanha e faturou seu terceiro título mundial. Com gol de Paolo Rossi, algoz da seleção brasileira no torneio, Tardelli e Altobelli, italianos venceram os adversários por 3 a 1 na decisão da Copa do Mundo. O único gol alemão foi marcado por Breitner.

Holanda e Espanha fizeram a final de 2010, quando espanhóis venceram sua primeira e única Copa, até o momento. Com gol de Iniesta, a seleção espanhola, que era repleta de craques de Barcelona e Real Madrid, bateu holandeses em jogo que caminhava para as penalidades.

Já em 2018, a França derrotou a Croácia em jogo de seis gols. Com tentos de Mandzukic (contra), Griezmann, Pogba e Mbappé, a seleção de Didier Deschamps bateu os croatas por 4 a 2. Perisic e o próprio Mandzukic fizeram os dois da seleção do meia Luka Modric, vencedor da Bola de Ouro naquele ano.