Trajano: Quem pede Hulk na seleção brasileira não assiste ao Galo jogar

Quem pede Hulk na seleção brasileira não vê o Atlético-MG jogar, afirmou o colunista José Trajano no Posse de Bola.

Segundo Trajano, Hulk está muito cai-cai e tem prejudicado o Galo.

Não é só reclamação, não, o Hulk cai mais em campo que o Deyverson — em toda bola ele cai. O pessoal que pede o Hulk na seleção brasileira não assiste ao Galo jogar.

Ele é importante para o Galo, tem experiência, tenta dominar o jogo, mas aquela reclamação prejudica às vezes.

Trajano contestou que Hulk tenha sido "malandro" no entrevero com os jogadores do Botafogo no empate pelo Brasileirão. Será que ele acirrou os ânimos para a final da Libertadores de caso pensado?

Eu fico me perguntando: está todo mundo elogiando o Hulk — é muito experiente, chamou os holofotes para ele, desequilibrou o time do Botafogo —, mas será que foi pensado ou ele também foi inconsequente, tentando arranjar uma confusão?

Ou ele fez aquilo não para desequilibrar o Botafogo, mas porque estava de cabeça quente e deu no que deu?

Juca: Luiz Henrique precisa que alguém cuide dele para que não se perca

Luiz Henrique precisa de ajuda psicológica para não se perder emocionalmente num momento tão importante da temporada e da própria carreira, alertou o colunista Juca Kfouri.

Juca criticou a expulsão do atacante da seleção após o fim da partida contra o Galo e lembrou que Luiz Henrique tem acumulado polêmicas.

Esse menino precisa que alguém cuide dele, para que não se perca. Tem 23 anos, já tem um contencioso (tem aí essa questão das apostas que o envolvem) e já teve uma sepração de um casamento absolutamente fora do que deveria ser uma separação de marido e mulher.

Estou preocupado com ele porque acho que ele tem um futuro brilhante pela frente, mas tem se revelado muito pouco profissional.

Juca Kfouri: Memphis não deve se meter na vida política do Corinthians

Memphis Depay tem contrato a cumprir no Corinthians e não deve se meter na vida política do clube, afirmou Juca Kfouri.

O astro holandês está preocupado com a possibilidade de impeachment do presidente Augusto Melo.

O elenco tem que ser blindado da discussão política. Já está essa conversa: 'ah, o Memphis diz que talvez vá embora se houver o impeachment'. Ele não tem que se meter na vida política do Corinthians.

