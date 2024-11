Tamires detalha recuperação de lesão e explica planejamento do Corinthians para 2025: "Pés no chão"

Na noite da última quinta-feira, em evento no Pacaembu, as melhores jogadoras do Paulistão feminino 2024 foram premiadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O Corinthians, vice-campeão estadual, teve poucos representantes, mas a lateral e capitã Tamires marcou presença.

A defensora perdeu pouco menos da temporada no Corinthians em função de uma lesão ligamentar extensa da sindesmose do tornozelo direito, sofrida durante as Olímpiadas de Paris. Tamires precisou passar por cirurgia e detalhou o processo de evolução da recuperação, dando até uma data prevista para o retorno aos gramados.

"Começando pela minha lesão, está indo super bem (a recuperação). Acredito que já volto em janeiro para fazer a pré-temporada com o grupo 100%. Vou passar agora esse finalzinho de novembro e dezembro trabalhando muito para que eu esteja 100% em janeiro", afirmou a jogadora na zona mista.

A lateral também comentou sobre uma possível 'debandada' no elenco com o fim desta temporada. Yasmim já anunciou que deixará o clube, enquanto outras 11 jogadoras também estão em fim de contrato e vivem indefinições nos respectivos futuros. Tamires, porém, deixou claro que o Corinthians seguirá forte no ano que vem.

"Eu acho que a gente se preocupa um pouco, porque vemos tantas meninas boas, com tanto potencial, saindo. Mas acho que a torcida do Corinthians tem que se alegrar também pela vitrine que o Corinthians se tornou. Se muitas meninas hoje estão tendo a oportunidade de ir para fora também, e elas acreditem ser o melhor para elas, temos que desejar todo o sucesso do mundo. E o Corinthians sempre vai ser muito grande. Todos os anos, nós tivemos elencos muito fortes, que brigaram por títulos, e acredito que o ano que vem não vai ser diferente e que o Corinthians vai continuar muito forte. Assim como muitas meninas saem do Corinthians, muitas meninas com muito potencial e com muito talento querem estar presentes no Corinthians, jogar e vestir essa camisa que é tão maravilhosa e honrada por nós", explicou a atleta.

Tamires também destacou qual precisa ser o planejamento do Corinthians para a próxima temporada, entendendo que saídas podem e devem acontecer. A jogadora disse que é preciso começar o ano com calma, mas que acima de tudo, as atletas precisam entender o espírito corintiano.

"Temos que começar com os pés no chão, passar para elas o que representa vestir a camisa do Corinthians, o que é ser Corinthians, que lá dentro tem que dar o melhor todos os dias, querer brigar por títulos todo o tempo, toda a temporada. O Corinthians é isso, né. Tem essa torcida maravilhosa apoiando o tempo inteiro, e quer ver o Corinthians nos maiores e melhores lugares nos campeonatos. A mentalidade da atleta que vestir a camisa do Corinthians tem que ser essa, entender o quanto somos vitoriosas", disse.

Por fim, Tamires também fez uma curta avaliação sobre o ano do Corinthians. Ao todo, as Brabas conquistaram três dos quatro títulos que disputaram - Supercopa do Brasil, Brasileirão e Copa Libertadores.

"Sobre o ano do Corinthians, acho que tivemos um ano muito vitorioso, um ano em que mais uma vez o Corinthians conseguiu demonstrar sua força. É claro que a gente queria muito ter ganhando mais esse título ontem, pra coroar mais uma vez quatro títulos no ano, mas não foi dessa vez. Continuamos batalhando, evoluindo, buscando melhorias para o futebol feminino e para o Corinthians, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho que é tão vitorioso no Corinthians", finalizou a lateral.