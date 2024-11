Sorteio das quartas da Liga das Nações coloca Itália frente a frente contra a Alemanha; veja confrontos

Na manhã desta sexta-feira, a UEFA realizou o sorteio das quartas de final da Liga das Nações em evento realizado na sede da entidade, em Nyon, na Suíça. O sorteio definiu também o chaveamento do mata-mata até a grande decisão.

O principal confronto das quartas da Liga das Nações colocou a Itália frente a contra a Alemanha. Atual campeã, a Espanha enfrenta a Holanda. Portugal de Cristiano Ronaldo encara a Dinamarca, enquanto a França pega a Croácia.

Os confrontos das quartas de final da Liga das Nações estão previstos para acontecerem nos dias 20 e 23 de março de 2025, em jogos de ida e volta. Espanha, França, Portugal e Alemanha terão a vantagem de decidir em casa.

O chaveamento definiu que o vencedor do embate entre Itália e Alemanha terá pela frente quem sair vitorioso do jogo entre Portugal e Dinamarca. Já o ganhador da partida entre Espanha e Holanda duelará contra o vencedor de França e Croácia.

As semifinais, por sua vez, serão disputadas em partida única nos dias 4 e 5 de junho do próximo ano. Já a disputa de terceira lugar e a grande decisão acontecem no dia 8 do mesmo mês, um domingo. O palco da final ainda não foi definido.

The path to Nations League glory in 2025 ?#NationsLeague pic.twitter.com/6hU4MaNt6g ? UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 22, 2024

Playoffs de acesso e rebaixamento

A UEFA também realizou o sorteio dos playoffs de acesso e rebaixamento das demais ligas da competição. Turquia, Ucrânia, Áustria e Grécia, da Liga B, brigam por uma vaga na elite, enquanto Bélgica, Hungria, Sérvia e Escócia querem se manter na A.

A Turquia enfrenta a Hungria, enquanto a Ucrânia tem pela frente a Bélgica. Por sua vez, a Áustria encara a Sérvia, e a Grécia pega a Escócia. As seleções citadas em segundo (ou à direita) decidem em casa, e os jogos acontecem nos dias 20 e 23 de março.

Nos playoffs de acesso e rebaixamento referentes às Ligas B e C, a Islândia encara o Kosovo, e a Bulgária pega a Irlanda. A Armênia duela com a Geórgia, enquanto a Eslováquia mede forças contra a Eslovênia. As partidas também acontecem nos mesmos dias 20 e 23 de março.

Por fim, nos playoffs de definição das Ligas C e D, Gibraltar enfrenta a Letônia, e Malta encara Luxemburgo. Aqui, os embates estão previstos para os dias 26 e 31 de março.

Confira todos os confrontos do mata-mata das Liga das Nações (seleções à direita decidem em casa):

QUARTAS DE FINAL

Holanda x Espanha

Croácia x França

Dinamarca x Portugal

Itália x Alemanha

PLAYOFFS DE ACESSO E REBAIXAMENTO - LIGAS A E B

Turquia x Hungria

Ucrânia x Bélgica

Áustria x Sérvia

Grécia x Escócia

PLAYOFFS DE ACESSO E REBAIXAMENTO - LIGAS B E C

Kosovo x Islândia

Bulgária x Irlanda

Armênia x Geórgia

Eslováquia x Eslovênia

PLAYOFFS DE ACESSO E REBAIXAMENTO - LIGAS C E D