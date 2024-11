São Paulo anuncia mais de 25 mil ingressos vendidos para duelo com Atlético-MG

O São Paulo divulgou que mais de 25 mil ingressos já foram comercializados para o duelo contra o Atlético-MG, no Morumbis. A partida acontece às 21h30 (de Brasília) deste sábado, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto diante do Galo será o penúltimo do São Paulo no Morumbis em 2024. Isso porque, pela 37ª rodada, o Tricolor paulista recebe o Juventude no dia 4 de dezembro, uma quarta-feira.

A equipe são-paulina defende uma invencibilidade de cinco jogos no Campeonato Brasileiro. O Tricolor venceu Vasco, Bahia e Athletico-PR e empatou com Criciúma e Red Bull Bragantino. Em casa, os paulistas aparecem com a terceira melhor campanha - são 38 pontos, em 17 jogos como mandante.

Deste modo, o São Paulo é o atual sexto colocado do Campeonato Brasileiro e visa entrar no G5 da competição para conseguir se classificar diretamente à fase de grupos da Copa Libertadores. Caso o Botafogo seja campeão do torneio, o Tricolor paulista atingirá o objetivo mesmo se terminar a temporada na posição que ocupa atualmente na tabela.

O Atlético-MG, por sua vez, enfrentará o São Paulo faltando exatamente uma semana para a final da Libertadores. Por isso, há a possibilidade de o Galo preservar alguns nomes a fim de evitar qualquer risco de lesão a poucos dias do "jogo do ano". Os mineiros aparecem no 11º lugar, com 43 unidades somadas.