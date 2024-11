Ronaldo vê Cruzeiro e Botafogo como favoritos na Sul-Americana e Libertadores

O ex-atacante Ronaldo Nazário realizou uma análise especial das aguardadas finais da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores de 2024. Confira os palpites do craque sobre os jogos entre Botafogo e Atlético-MG, pela Libertadores, e Cruzeiro e Racing-ARG, pela Sul-Americana.

Neste sábado, o Estádio La Nueva Olla, no Paraguai, receberá as equipes de Cruzeiro e Racing, da Argentina, para a final da Copa Sul-Americana. Já a finalíssima da Copa Libertadores acontecerá no dia 30 de novembro. O estádio Monumental de Nuñez, na Argentina, foi o escolhido para o confronto de brasileiros entre Botafogo e Atlético Mineiro.

Final da Sul-Americana: "O Cruzeiro é um time de tradição"

Ex-jogador do clube nos anos de 1993 e 1994, Ronaldo respondeu à Betfair sobre qual equipe leva o título da Sul-Americana deste ano: Cruzeiro ou Racing?

"É uma final que promete equilíbrio e bastante emoção. Tanto o Cruzeiro quanto o Racing mostraram que possuem muitos méritos para estar na final. Minha torcida ficará com certeza para o Cruzeiro, é um time de tradição e que conta com atletas que vão dar conta do recado. Não vou perder este jogo por nada", destacou Ronaldo.

Presente numa final de torneio continental pela primeira vez desde 2009, a Raposa, campeã da Libertadores de 1976 e 1997 e vice em 1977 e 2009, fez uma campanha de seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota na edição da Sul-Americana 2024. Nestes 12 jogos, eliminou equipes candidatas ao título como Universidad Católica, do Chile, Lanús e o poderoso Boca Juniors, ambos da Argentina.

Ronaldo também exaltou a torcida cruzeirense, que apoiará em peso o time na decisão no Paraguai, e deixou sua opinião sobre o placar final da partida.

"Como falei anteriormente, a tradição e a força desse elenco serão os pontos fortes da equipe para conquistar o título da Sul-Americana. Também vale destacar a torcida Cabulosa, que, com certeza, vai comparecer em peso no Paraguai, e fazer um lindo espetáculo para apoiar esse momento tão esperado por muitos cruzeirenses nestes últimos anos. Será uma dura partida, com o confronto sendo decidido em pequenos detalhes. Aposto no placar final de 2 a 1 para o Cruzeiro e título inédito para a galeria de troféus da Raposa", afirmou o ex-atleta à Betfair.

Libertadores: "Será um jogo muito equilibrado nos 90 minutos"

Na Copa Libertadores, a decisão coloca frente a frente dois clubes brasileiros se enfrentando no Monumental de Nuñez, na Argentina. O Botafogo, líder do Brasileirão, enfrenta o Atlético Mineiro, vice-campeão da Copa do Brasil.

"É sempre muito bom ver os times brasileiros se destacando em torneios continentais. Isso mostra o quanto nosso futebol ainda é forte e possui muitas qualidades. Os dois finalistas possuem jogadores de Seleção Brasileira, que desequilibram para os seus times. Vai ser uma final de 90 minutos muito equilibrada, mas para mim o Botafogo levará o título. O futebol apresentado por eles durante toda a temporada vem mostrando o quanto esse time evoluiu neste último ano", disse Ronaldo.

??? Uma Final inédita! @Atletico e @Botafogo vão em busca da #GloriaEterna, no Monumental. ? Quem será o novo campeão da CONMEBOL #Libertadores? pic.twitter.com/cdoRv6ktG4 ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 31, 2024

O craque avaliou como acredita que será a decisão entre brasileiros no Monumental de Nuñez.

"Vejo esse título sendo decidido nos detalhes. Vai depender de como cada equipe se comportar emocionalmente nessa partida única, porque em uma final como essa, a pressão é enorme. Vejo esta final terminar com o placar mínimo de 1 a 0 para o Botafogo, com o título inédito para os cariocas", finalizou Ronaldo.