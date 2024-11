Roger acredita estar fazendo melhor início de trabalho da carreira e elogia atletas do Inter

Com um gol de Wesley no segundo tempo, o Internacional bateu o Vasco por 1 a 0 nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. A vitória deu sequência a invencibilidade do Colorado na competição, chegando a 15 jogos sem derrotas. O técnico Roger Machado acredita que o melhor início de trabalho de sua carreira pode ser o que está tendo à frente do Inter.

"Neste momento, talvez este possa ser o (meu) melhor início de trabalho, com os resultados começando a aparecer. Gosto da característica do time de pressionar alto com intensidade", disse Roger na coletiva pós-jogo.

O treinador aproveitou a oportunidade para elogiar alguns jogadores do Inter e destacou que está usando o material deixado pela comissão técnica de Eduardo Coudet.

"É o que eu sempre tenho dito para os atletas: quando o sentido é coletivo, as individualidades vão aparecer. Dei os parabéns ao Braian (Aguirre) e ao Renê pela partida que fizeram. Eu usei muito do material deixado pelo treinador anterior (Eduardo Coudet), o que me ajudou a queimar algumas etapas, mas coloquei uma forma diferente de jogar", analisou o atual comandante do Inter.

Com 62 pontos em 34 partidas, o Internacional é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Colorado na competição é neste domingo, contra o Bragantino, às 16h (de Brasília), no estádio Beira-Rio.