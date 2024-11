Resultados da NBA: Lakers perdem do Magic com cesta no fim

O Los Angeles Lakers viu interrompida a sua série de vitórias na temporada 2024/25 da NBA, a principal liga de basquete norte-americana. Nesta quinta-feira, o time da Califórnia foi surpreendido em casa pelo Orlando Magic por 119 a 118.

A partida foi definida nos instantes finais. Com pouco mais de 2 segundos para o encerramento do confronto, o alemão Franz Wagner acertou um arremesso de 3 pontos e garantiu o triunfo da franquia da Flórida, que atuou bastante desfalcada, sem Kentavious Caldwell-Pope, Wendell Carter Jr e Paolo Banchero.

Franz Wagner foi, a propósito, o grande nome do Orlando Magic no confronto, com 37 pontos, 6 rebotes e 11 assistências. Do lado dos Lakers, Anthony Davis brilhou com 39 pontos e 9 rebotes.

Com o resultado, o Orlando Magic tem 10 vitórias e 7 derrotas, em quarto lugar na Conferência Leste. O Los Angeles Lakers venceu 10 de seus 15 jogos e ocupa a quarta colocação no Oeste.

Veja os jogos da rodada da NBA:

Charlotte Hornets 123 x 121 Detroit Pistons

Toronto Raptors 110 x 105 Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs 126 x 118 Utah Jazz

Los Angeles Lakers 118 x 119 Orlando Magic.